फूट-फूटकर रो रही महिला नर्सिंग ऑफिसर ने बीएमओ पर लगाए मारपीट के आरोप

पीड़ित नर्सिंग ऑफिसर माधुरी धोटे का आरोप है कि अस्पताल में मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि पर्ची काउंटर पर समय से पर्ची नहीं काटी जाती और स्टाफ भी अपनी ड्यूटी पर नदारद रहता है। माधुरी के अनुसार, जब उसने निस्वार्थ भाव से काम करते हुए जनसाधारण की इस पीड़ा और अव्यवस्था का वीडियो बनाया, तो स्टाफ भड़क गया। नर्सिंग कर्मी ने आरोप लगाते हुए कहा कि वीडियो बनाने की बात पर बीएमओ हिमांशु मीणा और अन्य स्टाफ ने उनके साथ मारपीट की। उनका मोबाइल छीन लिया और उन्हें एक कमरे में जबरन बंद कर दिया गया। इतना ही नहीं, माधुरी का दावा है कि द्वेषवश उनकी 'जीरो अटेंडेंस' भेजी गई है, जिससे उनका वेतन भी रुक गया है।