बिना ड्राइवर घाटी पर लुढ़का डंपर, कार को टक्कर मारते हुए दो युवतियों को रौंदा, मौत का तांडव

घटना में नंदनी पिता वल्लभ सिंह भिलाला (20) निवासी भादाहेड़ा खिलचीपुर की मौत हुई है। वहीं, उसकी सहेली सुमन पिता रामचरण (20) निवासी पीपल्या रसौड़ा थाना बोड़ा गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि, नंदनी सहेली के साथ पैदल होस्टल की ओर जा रही थी। तभी पीछे से आ रहे डंपर ने दोनों को टक्कर मार दी। हादसा इतना भयावह था कि, नंदनी को बुरी तरह सिर कुचल गया, जिससे मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। वहीं, सुमन गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायल युवती को पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई।