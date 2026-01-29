29 जनवरी 2026,

गुरुवार

शिवपुरी

भाजपा विधायक के भाई ने धमकाया तो आरक्षक बोला- गर्मी मत दिखाओ,अभी वर्दी उतार दूंगा…

mp news: वाहन चेकिंग के दौरान परिचित की गाड़ी पकड़ाने पर छुड़वाने पहुंचे थे भाजपा विधायक के भाई, पुलिसकर्मियों से बहस-बाजी का वीडियो वायरल।

शिवपुरी

image

Shailendra Sharma

Jan 29, 2026

SHIVPURI

bjp mla brother police argument video

mp news: मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले के नरवर थाने पर वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ा हुआ वाहन छुड़वाने आए करैरा विधायक रमेश खटीक के शिक्षक भाई भागचंद्र खटीक का दो पुलिसकर्मियों से विवाद हो गया। घटनाक्रम में विधायक के भाई ने आरक्षक से धक्कामुक्की करते हुए उसकी बाइक में से चाबी निकालने को लेकर नाराजगी जताई और फिर आरक्षक को धमकाते हुए कहा कि गाड़ी तो तुमको घर छोड़ने आना पड़ेगा। इस पर आरक्षक भी नाराज हो गया और उसने तुरंत साफ-साफ लफ्जों में कहा- इतना दबाव व गर्मी नहीं दिखाओ, यहीं उतारू क्या वर्दी। पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

देखें वीडियो-

बाइक से चाबी निकालने से शुरु हुआ विवाद

नरवर थाने पर पुलिस पिछले दो दिनों से वाहनों की चेकिंग कर रही है। गुरूवार शाम करीब 4.30 बजे पुलिस ने एक वाहन पकड़ लिया। वाहन के मालिक ने फोन कर करैरा विधायक रमेश खटीक के शिक्षक भाई भागचंद्र खटीक को बुलाया। जैसे ही भागचंद्र पुलिस थाने के बाहर आए तो उन्होंने अपने मिलने वाले से बोला कि गाड़ी उठाओ और चलो। इस पर बाहर मौजूद एक आरक्षक रामवीर बघेल ने विधायक के भाई से बोला कि तुम दीवान जी से बात करके गाड़ी ले जाओ। भागचंद्र ने कहा कि किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। तभी दूसरे आरक्षक परमाल सिंह कुशवाह ने विधायक के भाई की बाइक में लगी चाबी को निकाल लिया। चाबी निकालते ही विधायक के भाई भागचंद्र भड़क गए और विवाद शुरु हो गया।

विधायक के भाई-पुलिसकर्मी में हुई कहासुनी

विवाद करते हुए विधायक के भाई भागचंद्र यह बोलते हुए आरक्षक परमाल से धक्का मुक्की करने लगे कि तुमने मेरी बाइक से चाबी कैसे निकाली। जवाब में दोनों आरक्षकों व विधायक के भाई के बीच काफी देर तक कहासुनी होती रही। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें ये भी सुनाई दे रहा है कि विधायक के भाई पुलिसकर्मी को धमकाते हुए कह रहे हैं कि अब तुम्हें गाड़ी घर छोड़कर आनी पड़ेगी। जिस पर आरक्षक भी गर्म हो जाता है और जवाब देता है कि इतना दबाब व गर्मी नहीं दिखाओ, अभी यहीं पर वर्दी उतार दूंगा लेकिन गाड़ी छोड़ने नहीं जाऊंगा। किसी तरह टीआई ने मामले में हस्तक्षेप किया जिसके बाद विवाद शांत हुआ। दोनों पक्षों ने आपस में बैठकर मामले को सुलझा लिया। किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

ये भी पढ़ें

एमपी में 24 उंगलियों के साथ जन्मी अनोखी बच्ची, डॉक्टर भी हैरान
बेतुल
betul

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

29 Jan 2026 09:14 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shivpuri / भाजपा विधायक के भाई ने धमकाया तो आरक्षक बोला- गर्मी मत दिखाओ,अभी वर्दी उतार दूंगा…
