भाजपा विधायक के भाई ने धमकाया तो आरक्षक बोला- गर्मी मत दिखाओ,अभी वर्दी उतार दूंगा…

विवाद करते हुए विधायक के भाई भागचंद्र यह बोलते हुए आरक्षक परमाल से धक्का मुक्की करने लगे कि तुमने मेरी बाइक से चाबी कैसे निकाली। जवाब में दोनों आरक्षकों व विधायक के भाई के बीच काफी देर तक कहासुनी होती रही। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें ये भी सुनाई दे रहा है कि विधायक के भाई पुलिसकर्मी को धमकाते हुए कह रहे हैं कि अब तुम्हें गाड़ी घर छोड़कर आनी पड़ेगी। जिस पर आरक्षक भी गर्म हो जाता है और जवाब देता है कि इतना दबाब व गर्मी नहीं दिखाओ, अभी यहीं पर वर्दी उतार दूंगा लेकिन गाड़ी छोड़ने नहीं जाऊंगा। किसी तरह टीआई ने मामले में हस्तक्षेप किया जिसके बाद विवाद शांत हुआ। दोनों पक्षों ने आपस में बैठकर मामले को सुलझा लिया। किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है।