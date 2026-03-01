MP News- बिजली कनेक्शन के लिए किसानों से मांग रहे रिश्वत, 20 हजार लेते रंगे हाथों दबोचा, जेई फरार

योजना के अनुसार सोमवार को प्रदीप रावत पैसे देने के लिए खैराघाट डीसी विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचे और उन्होंने जेई सुजीत सिंह मिश्रा को फोन कर बताया कि मैं ऑफिस पहुंच गया हूं। जेई सुजीत मिश्रा ने कुछ देर बाद कंप्यूटर ऑपरेटर प्रवीण कुशवाहा को फोन कर प्रदीप रावत से ₹20 हजार रुपए लेने को कहा। जैसे ही प्रवीण कुशवाहा ने प्रदीप रावत से रिश्वत की राशि ली, पहले से घात लगाए बैठी EOW टीम ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया। कार्रवाई के दौरान जेई सुजीत सिंह मिश्रा मौके पर मौजूद नहीं थे।