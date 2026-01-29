एमपी में 24 उंगलियों के साथ जन्मी अनोखी बच्ची, डॉक्टर भी हैरान

बैतूल के बडोरा के निजी अस्पताल में 27 जनवरी की सुबह एक ऐसी बच्ची का जन्म हुआ है जो पूरे शहर में चर्चाओं का विषय बन गई है। बच्ची की 24 उंगलियां हैं और उसके दोनों हाथों और पैरों में 6-6 उंगलियां हैं। जिन्हें देखकर परिजन ही नहीं बल्कि अस्पताल स्टाफ भी आश्चर्यचकित रह गया। जानकारी के अनुसार, महिला ने सामान्य प्रसव के माध्यम से करीब साढ़े तीन किलो वजन के स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। जन्म के तुरंत बाद जब नवजात की जांच की गई तो उसके हाथों और पैरों में अतिरिक्त उंगलियां दिखाई दीं। बच्ची की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है और डॉक्टरों की निगरानी में उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है।