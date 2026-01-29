एमपी में 24 उंगलियों के साथ जन्मी अनोखी बच्ची, डॉक्टर भी हैरान

baby born with 24 fingers
mp news: मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में कुदरत के करिश्मे का एक अनूठा मामला सामने आया है। यहां एक अनोखी बच्ची का जन्म हुआ है। बच्ची सामान्य है लेकिन उसके हाथ पैर की उंगलियां दूसरे बच्चों से अलग हैं। दरअसल बच्ची का जन्म 24 उंगलियों के साथ हुआ है और बच्ची के हाथ-पैर में 6-6 उंगलियां देखकर परिजन के साथ-साथ अस्पताल के डॉक्टर भी हैरान हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि मेडिकल साइंस में इस तरह के मामले दुर्लभ माने जाते हैं।
बैतूल के बडोरा के निजी अस्पताल में 27 जनवरी की सुबह एक ऐसी बच्ची का जन्म हुआ है जो पूरे शहर में चर्चाओं का विषय बन गई है। बच्ची की 24 उंगलियां हैं और उसके दोनों हाथों और पैरों में 6-6 उंगलियां हैं। जिन्हें देखकर परिजन ही नहीं बल्कि अस्पताल स्टाफ भी आश्चर्यचकित रह गया। जानकारी के अनुसार, महिला ने सामान्य प्रसव के माध्यम से करीब साढ़े तीन किलो वजन के स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। जन्म के तुरंत बाद जब नवजात की जांच की गई तो उसके हाथों और पैरों में अतिरिक्त उंगलियां दिखाई दीं। बच्ची की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है और डॉक्टरों की निगरानी में उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है।
जिला अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. जगदीश घोरे ने बताया कि इस प्रकार की स्थिति को चिकित्सकीय भाषा में पॉलीडैक्टिली कहा जाता है। यह समस्या अनुवांशिक कारणों या जन्मजात विकृति की वजह से हो सकती है। उन्होंने बताया कि यह कोई बहुत दुर्लभ स्थिति नहीं है, लेकिन आम भी नहीं है।डॉक्टरों के अनुसार, विस्तृत परीक्षण के बाद ही यह तय किया जाएगा कि अतिरिक्त उंगलियां केवल त्वचा से जुड़ी हैं या हड्डी की संरचना भी मौजूद है। आगे चलकर सर्जरी के जरिए इन्हें हटाया भी जा सकता है, फिलहाल बच्ची स्वस्थ है और परिवार में खुशी का माहौल है, जबकि क्षेत्र में यह मामला लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।
बड़ी खबरेंView All
बेतुल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग