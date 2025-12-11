राजगढ़ में तनाव, दो पक्षों में विवाद के बाद जमकर पथराव, शहर में दहशत का माहौल

राजगढ़ में तनाव (Photo Source- Patrika Input)
Rajgarh News :मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के छापीहेड़ा बस स्टैंड पर बुधवार रात करीब 8 बजे दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हो गया। मामूली बात पर की गई टिप्पणी के बाद एक के बाद एक जमा हुई भीड़ ने एक-दूसरे पर पथराव शुरु कर दिया, जिसके चलते पूरे शहर में दहशत की स्थिति बन गई। मौके पर पहुंची छापीहेड़ा पुलिस ने मोर्चा संभाला।
एसआई काशीराम मीना और उनकी टीम सबसे पहले पहुंची, इसके बाद तुरंत सूचना पर थाना प्रभारी संगीता शर्मा भी पहुंचीं। भीड़ को तितर-बितर कर हालात को नियंत्रित किया गया। मामले में देर रात तक कार्रवाई जारी रही। अब इस मामले में पुलिस बलवा समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की बात कह रही है। वहीं, देर रात तक थाना परिसर में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा रही।
मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि, बस स्टैंड पर एक सामान्य से कमेंट्स ने इस तरह का विवाद खड़ा किया है। जीतमल दांगी निवासी नाटाराम सफेद कलर की स्कॉर्पियो लेकर आया था। वो गाड़ी बस स्टैंड पर खड़ी कर दाढ़ी बनवाने के लिए चला गया। तभी वहां से गुजर रहे कंजर समाज के दो युवकों ने गाड़ी को लेकर टिप्पणी कर दी कि, यह सफेद रंग कौन लेकर आया? इसपर जीतमल बाहर निकाला और कहने लगा कि, तुम्हें क्या लेना देना ? मेरी गाड़ी मेरी पसंद। बस इतनी सी बात में दोनों पक्ष में विवाद हो गया।
पहले एक पक्ष के बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए फिर दूसरे पक्ष के भी मौके पर आ पहुंचे। एक पक्ष के लोगों ने कहा कि, इन लोगों के ज्यादा भाव बढ़ गए, दम हो तो सामने आकर दिखाओ। इसपर वो सामने आ गए। फिर देखते ही देखते दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर पथराव होने लगा। पथराव में कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं, जिनका उपचार जारी है।
फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस का कहना है कि, दोनों पक्षों की तरफ से आवेदन आए हैं। एक साथ जमा हुई भीड़ और पथराव के चलते बलवा समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा।
