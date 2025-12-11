राजगढ़ में तनाव, दो पक्षों में विवाद के बाद जमकर पथराव, शहर में दहशत का माहौल

मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि, बस स्टैंड पर एक सामान्य से कमेंट्स ने इस तरह का विवाद खड़ा किया है। जीतमल दांगी निवासी नाटाराम सफेद कलर की स्कॉर्पियो लेकर आया था। वो गाड़ी बस स्टैंड पर खड़ी कर दाढ़ी बनवाने के लिए चला गया। तभी वहां से गुजर रहे कंजर समाज के दो युवकों ने गाड़ी को लेकर टिप्पणी कर दी कि, यह सफेद रंग कौन लेकर आया? इसपर जीतमल बाहर निकाला और कहने लगा कि, तुम्हें क्या लेना देना ? मेरी गाड़ी मेरी पसंद। बस इतनी सी बात में दोनों पक्ष में विवाद हो गया।