11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजगढ़

राजगढ़ में तनाव, दो पक्षों में विवाद के बाद जमकर पथराव, शहर में दहशत का माहौल

Rajgarh News : छापीहेड़ा बस स्टैंड पर दो पक्ष के बीच मामूली कहासुनी ने दो पक्षों के बीच विवाद का रूप धारण कर लिया। मारपीट के बाद दोनों तरफ से पथराव होने से इलाके में दहशत फैल गई।

2 min read
Google source verification

राजगढ़

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 11, 2025

Rajgarh News

राजगढ़ में तनाव (Photo Source- Patrika Input)

Rajgarh News :मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के छापीहेड़ा बस स्टैंड पर बुधवार रात करीब 8 बजे दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हो गया। मामूली बात पर की गई टिप्पणी के बाद एक के बाद एक जमा हुई भीड़ ने एक-दूसरे पर पथराव शुरु कर दिया, जिसके चलते पूरे शहर में दहशत की स्थिति बन गई। मौके पर पहुंची छापीहेड़ा पुलिस ने मोर्चा संभाला।

एसआई काशीराम मीना और उनकी टीम सबसे पहले पहुंची, इसके बाद तुरंत सूचना पर थाना प्रभारी संगीता शर्मा भी पहुंचीं। भीड़ को तितर-बितर कर हालात को नियंत्रित किया गया। मामले में देर रात तक कार्रवाई जारी रही। अब इस मामले में पुलिस बलवा समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की बात कह रही है। वहीं, देर रात तक थाना परिसर में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा रही।

सफेद रंग से शुरु हुआ विवाद

मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि, बस स्टैंड पर एक सामान्य से कमेंट्स ने इस तरह का विवाद खड़ा किया है। जीतमल दांगी निवासी नाटाराम सफेद कलर की स्कॉर्पियो लेकर आया था। वो गाड़ी बस स्टैंड पर खड़ी कर दाढ़ी बनवाने के लिए चला गया। तभी वहां से गुजर रहे कंजर समाज के दो युवकों ने गाड़ी को लेकर टिप्पणी कर दी कि, यह सफेद रंग कौन लेकर आया? इसपर जीतमल बाहर निकाला और कहने लगा कि, तुम्हें क्या लेना देना ? मेरी गाड़ी मेरी पसंद। बस इतनी सी बात में दोनों पक्ष में विवाद हो गया।

आमने सामने आए दोनों पश्र… पथराव

पहले एक पक्ष के बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए फिर दूसरे पक्ष के भी मौके पर आ पहुंचे। एक पक्ष के लोगों ने कहा कि, इन लोगों के ज्यादा भाव बढ़ गए, दम हो तो सामने आकर दिखाओ। इसपर वो सामने आ गए। फिर देखते ही देखते दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर पथराव होने लगा। पथराव में कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं, जिनका उपचार जारी है।

बलवा समेत अन्य धाराओं के तहत दर्ज होगा केस

फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस का कहना है कि, दोनों पक्षों की तरफ से आवेदन आए हैं। एक साथ जमा हुई भीड़ और पथराव के चलते बलवा समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Dec 2025 06:40 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / राजगढ़ में तनाव, दो पक्षों में विवाद के बाद जमकर पथराव, शहर में दहशत का माहौल

बड़ी खबरें

View All

राजगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई, Food Inspector को थमाया नोटिस; वेतनवृद्धि भी रोकी

राजगढ़

दोस्त की शादी से लौट रहे थे युवक, अचानक ट्रक से टकराई कार, दो दोस्तों की दर्दनाक मौत

राजगढ़

बड़ी खुशखबरी…. 2026 में शुरू होगी MP की ये रेल लाइन, चलेगी सपनों की ट्रेन, निरीक्षण पूरा

WCR GM inspection new rajgarh station Bhopal-Ramganjmandi rail line mp news
राजगढ़

बेटी का प्रेमी के संग घर से भागना पिता को नहीं हुआ बर्दाश्त, दे दी जान

RAJGARH
राजगढ़

एमपी में बैलगाड़ी से 30 किमी का सफर कर कलेक्ट्रेट पहुंचा दिव्यांग, बताई पीड़ा

rajgarh
राजगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.