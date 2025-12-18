भोपाल में NGT की बड़ी कार्रवाई, बिल्डर पर ठोका 5 लाख 35 हजार का जुर्माना, जानें मामला

आपको बता दें कि, पिछले 107 दिनों से संबंधित कॉलोनी में सीवेज का पानी खुले में बह रहा था। रहवासियों के बार-बार कहने और भारी परेशानी के बावजूद बिल्डर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को ठीक नहीं करा रहा था। बिल्डर के इस रवैय्ये से परेशान आकर संबंधित कॉलोनी में रहने वाले डॉक्टर अभिषेक परसाई ने इसकी शिकायत एनजीटी में ददर्ज करा दी। शिकायत पर सुनवाई के बाद ट्रिब्यूनल ने बिल्डर को दोषी ठहराते हुए भारी जुर्माना लगा दिया।