Mumbai-Agra Highway Fire: चाय पीने उतरे चालक, पीछे दो ट्रक जलकर हुए खाक

मध्यप्रदेश से होकर गुजरने वाला मुंबई-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 24 घंटे व्यस्त रहता है और इस पर हर समय हजारों वाहनों की आवाजाही होती है। महू से लगे मानपुर क्षेत्र में सोमवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब दो ट्रकों में अचानक आग लग गई। अचानक वाहन में आग लगने से सभी हैरान रह गए। पहले एक आइशर ट्रक में आग लगी, जिसमें ऑयल पेंट भरा हुआ था। इस ट्रक की आग ने आसपास खड़े अन्य वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया। बगल में खड़ा एक अन्य ट्रक भी देखते ही देखते आग की चपेट में आ गया। होटल में नाश्ता कर रहे लोगों ने पानी लाकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें लगातार बढ़ती गईं और विकराल रूप धारण कर लिया।