Mumbai-Agra Highway Fire: चाय पीने उतरे चालक, पीछे दो ट्रक जलकर हुए खाक

इंदौर के पास मानपुर में सोमवार को सुबह अचानक दो ट्रकों में भीषण आग लग गई थी। (फोटो पत्रिका)
Mumbai-Agra Highway Fire: मध्यप्रदेश से गुजरे मुंबई-आगरा नेशनल हाईवे पर महू के पास सोमवार सुबह दो ट्रकों में भीषण आग लग गई। आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से नजर आ रही थीं। यह घटना उस समय हुई, जब दोनों ट्रकों के चालक चाय-नाश्ता करने के लिए एक होटल में गए हुए थे।
मध्यप्रदेश से होकर गुजरने वाला मुंबई-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 24 घंटे व्यस्त रहता है और इस पर हर समय हजारों वाहनों की आवाजाही होती है। महू से लगे मानपुर क्षेत्र में सोमवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब दो ट्रकों में अचानक आग लग गई। अचानक वाहन में आग लगने से सभी हैरान रह गए। पहले एक आइशर ट्रक में आग लगी, जिसमें ऑयल पेंट भरा हुआ था। इस ट्रक की आग ने आसपास खड़े अन्य वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया। बगल में खड़ा एक अन्य ट्रक भी देखते ही देखते आग की चपेट में आ गया। होटल में नाश्ता कर रहे लोगों ने पानी लाकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें लगातार बढ़ती गईं और विकराल रूप धारण कर लिया।
सूचना मिलते ही मानपुर थाना प्रभारी लोकेंद्र सिंह हिहोर अपने दल-बल के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने लोगों को घटनास्थल से दूर कर दिया और वाहनों की आवाजाही रोक दी। दो फायर फाइटरों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया, लेकिन तब तक दोनों ट्रकों का सारा सामान जल चुका था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग की लपटें और धुएं का गुबार इतना भीषण था कि कई किलोमीटर दूर से ही नजर आ रहा था।
आग की घटना को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने मुंबई-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात रोक दिया था। इसके चलते 24 घंटे चलने वाले इस हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई। काफी देर तक सैकड़ों वाहन रेंगते हुए गुजरते रहे। इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है।
