14000 वर्ग किमी में विकसित होगा एमपी का यह महानगर, जोड़े जाएंगे तीन एयरपोर्ट

Indore एमपी की तस्वीर जल्द ही बदलनेवाली है। प्रदेश में दो मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं जिनमें कई जिलों को शामिल किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत इंदौर को भी महानगर का रूप दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने अब इंदौर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र का और विस्तार करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में इंदौर के विकास के लिए यह अहम फैसला लिया गया। सीएम ने कहा कि इंदौर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में अब पूरा मालवा जुड़ेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में इंदौर देश के अग्रणी महानगरों में शामिल हो जाएगा।