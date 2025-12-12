पापा और भाइयों ने पूरा कर दिया ‘राजा रघुवंशी’ का सपना, इंदौर में खोला ‘ढाबा’; रखा ये नाम

राजा के ढाबे का नाम ‘राजा भोज’ रखा गया है। उसके पिता ने बिजनेस के लिए काफी पहले ही केट रोड पर जमीन ले रखी थी। राजा का सपना पूरा करने के लिए पिता ने ढाबा खोलने की इच्छा जताई। जिसके लिए विपिन ने दिन-रात मेहनत करने के बाद राजा के नाम से ढाबा शुरू किया।



मीडिया से बातचीत में पिता अशोक रघुवंशी ने बताया कि राजा की याद में राजा भोज नाम से ढाबा खोला है। ये ढाबा नहीं बल्कि राजा का सपना था। जिसे हमने पूरा किया। सोनम को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इधर, भाई विपिन ने कहा कि राजा के नाम जिम भी खोलेंगे। उन्होंने बताया कि राजा को अच्छा खाना और एक्सरसाइज पसंद था। ढाबा तो खोल दिया है, अब आगे जिम भी खोलेंगे।