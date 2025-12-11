ढोल-ढमाके बजाकर पीले चावल बांट रही नगर निगम की टीम, क्यों दे रही 13 दिसंबर का निमंत्रण

MP News: शासन के निर्देशानुसार 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत करदाताओं को संपत्ति कर एवं जल कर के अधिभार में राहत दी जाएगी। इसके लिए निगम मुख्यालय और सभी जोन कार्यालयों पर शिविर लगाए जाएंगे। लोक अदालत में अधिक लोगों से टैक्स जमा कराने के लिए अब तक विभिन्न माध्यमों से प्रचार करते थे, लेकिन बुधवार को नगर निगम की टीम ने ढोल-ढमाके बजाकर कर दाताओं को पीले चावल वितरित कर लोक अदालत में बुलाकर टैक्स जमा करने का आग्रह किया।