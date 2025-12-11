11 दिसंबर 2025,

इंदौर

Video: कुर्सी पर बैठे फाइनेंस एजेंट को आया हार्ट अटैक, CCTV में कैद हुई आखिरी सांसें

Silent heart attack: शिवनारायण अचानक कुर्सी पर बैठे-बैठे बेहोश होकर गिर पड़े। साथी कर्मचारी तुरंत पास के निजी अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक जान जा चुकी थी।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Astha Awasthi

Dec 11, 2025

Silent heart attack, heart attack, Silent heart attack death

Silent heart attack (Photo Source - Patrika)

Silent heart attack: एमपी के इंदौर शहर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर 32 वर्षीय युवक की अचानक हुई मौत ने सभी को स्तब्ध कर दिया। मोबाइल शोरूम में कार्यरत युवक को सीने में दर्द उठा और बह कुर्सी से गिर पड़ा। साथी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक शिवनारायण (32) पिता शंकरलाल मालवीय निवासी शिवनगर मूसाखेड़ी फाइनेंस का काम करते थे।

वे मंगलवार दोपहर तीन इमली स्थित मोबाइल शोरूम में किसी कस्टमर को फोन फाइनेंस का कार्य कर रहे थे। इस दौरान अचानक कुर्सी पर बैठे-बैठे बेहोश होकर गिर पड़े। साथी कर्मचारी तुरंत पास के निजी अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक जान जा चुकी थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमॉर्टम करवाया है। पीएम रिपोर्ट से ही मौत का कारण स्पष्ट होगा।

सीसीटीवी फुटेज में पूरा घटनाक्रम कैद

शोरूम के सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि शिवनारायण फोन पर कुछ कर रहे थे। अचानक उनको सीने में दर्द उठा। उन्होंने हाथ सीने पर रखा ही था कि बेसुध होकर कुसी से गिर पड़े। वहां मौजूद कर्मचारियों ने उन्हें उठाया और अस्पताल लेकर दौड़े। शिवनारायण के परिवार में पत्नी, दो बच्चे, भाई और मां है।

हर माह सामने आ रहे हार्ट अटैक के मामले

14 सितंबर, डीआरपी लाइन: प्रधान आरक्षक जयंत सिंह (46) की रात में तबीयत बिगड़ी। अस्पताल ले जाने पर मौत। प्रारंभिक कारण हार्ट अटैक।

9 अक्टूबर, भंवरकुआं नवनीत (24) की अचानक सीने में दर्द के बाद मौत, हार्ट अटैक की आशंका

12 नवंबर, एरोड्रम क्षेत्र : राजू (35) चलते वाहन से गिर पड़े। अस्पताल में हार्ट अटैक से मृत्यु की पुष्टि।

30 नवंबर, बाणगंगा क्षेत्र: जितेंद्र (35) को शादी समारोह में घबराहट व पसीना आने के बाद अस्पताल ले गए, जहां मौत हो गई।

01 दिसंबर, परदेशीपुरा: विनीत (27) वाहन धकेलते समय सड़क पर गिर पड़े, अस्पताल में हार्ट अटैक की आशंका जताई गई।

परिजन की अपील, दिल का ध्यान रखें

भांजे समर्थ मालवीय ने कहा कि शिवनारायण की तबीयत सामान्य थी और किसी को अंदेशा नहीं था कि ऐसा हो आएगा। उन्होंने नागरिकों, खासकर युवाओं से अपील की कि वह समय-समय पर स्वास्थ्य जांच कराएं और हृदय संबंधी लक्षणों को अनदेखा न करें।

ये लक्षण दिखें तो हो जाएं अलर्ट

  • सीने में दर्द होना
  • चक्कर आना, अचानक पसीना आना, बेचैनी महसूस करना, सिर घूमना, जी मचलाना, उलटी, पेट खराब होना
  • थोड़ा टहलने पर भी पैरों में दर्द होना
  • लगातार खर्राटा लेना व सोते समय पर्याप्त ऑक्सीजन न खींच पाना
  • शरीर के ऊपरी भाग में यानि गर्दन-पीठ, जबड़े, भुजाओं और कंधे की हड्डी में तेज दर्द होना

Updated on:

11 Dec 2025 12:05 pm

Published on:

11 Dec 2025 11:11 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / Video: कुर्सी पर बैठे फाइनेंस एजेंट को आया हार्ट अटैक, CCTV में कैद हुई आखिरी सांसें

