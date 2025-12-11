Video: कुर्सी पर बैठे फाइनेंस एजेंट को आया हार्ट अटैक, CCTV में कैद हुई आखिरी सांसें

Silent heart attack: एमपी के इंदौर शहर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर 32 वर्षीय युवक की अचानक हुई मौत ने सभी को स्तब्ध कर दिया। मोबाइल शोरूम में कार्यरत युवक को सीने में दर्द उठा और बह कुर्सी से गिर पड़ा। साथी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक शिवनारायण (32) पिता शंकरलाल मालवीय निवासी शिवनगर मूसाखेड़ी फाइनेंस का काम करते थे।