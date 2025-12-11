Video: कुर्सी पर बैठे फाइनेंस एजेंट को आया हार्ट अटैक, CCTV में कैद हुई आखिरी सांसें

Silent heart attack (Photo Source - Patrika)
Silent heart attack: एमपी के इंदौर शहर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर 32 वर्षीय युवक की अचानक हुई मौत ने सभी को स्तब्ध कर दिया। मोबाइल शोरूम में कार्यरत युवक को सीने में दर्द उठा और बह कुर्सी से गिर पड़ा। साथी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक शिवनारायण (32) पिता शंकरलाल मालवीय निवासी शिवनगर मूसाखेड़ी फाइनेंस का काम करते थे।
वे मंगलवार दोपहर तीन इमली स्थित मोबाइल शोरूम में किसी कस्टमर को फोन फाइनेंस का कार्य कर रहे थे। इस दौरान अचानक कुर्सी पर बैठे-बैठे बेहोश होकर गिर पड़े। साथी कर्मचारी तुरंत पास के निजी अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक जान जा चुकी थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमॉर्टम करवाया है। पीएम रिपोर्ट से ही मौत का कारण स्पष्ट होगा।
शोरूम के सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि शिवनारायण फोन पर कुछ कर रहे थे। अचानक उनको सीने में दर्द उठा। उन्होंने हाथ सीने पर रखा ही था कि बेसुध होकर कुसी से गिर पड़े। वहां मौजूद कर्मचारियों ने उन्हें उठाया और अस्पताल लेकर दौड़े। शिवनारायण के परिवार में पत्नी, दो बच्चे, भाई और मां है।
14 सितंबर, डीआरपी लाइन: प्रधान आरक्षक जयंत सिंह (46) की रात में तबीयत बिगड़ी। अस्पताल ले जाने पर मौत। प्रारंभिक कारण हार्ट अटैक।
9 अक्टूबर, भंवरकुआं नवनीत (24) की अचानक सीने में दर्द के बाद मौत, हार्ट अटैक की आशंका
12 नवंबर, एरोड्रम क्षेत्र : राजू (35) चलते वाहन से गिर पड़े। अस्पताल में हार्ट अटैक से मृत्यु की पुष्टि।
30 नवंबर, बाणगंगा क्षेत्र: जितेंद्र (35) को शादी समारोह में घबराहट व पसीना आने के बाद अस्पताल ले गए, जहां मौत हो गई।
01 दिसंबर, परदेशीपुरा: विनीत (27) वाहन धकेलते समय सड़क पर गिर पड़े, अस्पताल में हार्ट अटैक की आशंका जताई गई।
भांजे समर्थ मालवीय ने कहा कि शिवनारायण की तबीयत सामान्य थी और किसी को अंदेशा नहीं था कि ऐसा हो आएगा। उन्होंने नागरिकों, खासकर युवाओं से अपील की कि वह समय-समय पर स्वास्थ्य जांच कराएं और हृदय संबंधी लक्षणों को अनदेखा न करें।
