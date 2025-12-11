पुराना सामान जमा करने की आदत तो हो जाएं अलर्ट, डॉक्टर्स ने बताया गंभीर बीमारी…

डॉक्टर्स जब कारणों पर गए तो यह होर्डिंग डिसऑर्डर के निकले। इसमें बगैर किसी ठोस वजह के पुराने सामान को संजो कर रखने की स्थिति बन जाती है। डॉक्टर्स के अनुसार 100 में से लगभग 35 से 40 लोगों को यह आदत होती है। आम तौर पर कई लोग घर के सदस्यों की सलाह पर पुराना सामान एक समय के बाद बेच देते हैं, लेकिन 7 से 10 फीसदी में यह मानसिक बीमारी बन जाती है। समय पर इलाज न किया जाए तो यह व्यक्ति की मानसिक स्थिति को और खराब कर सकता है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।