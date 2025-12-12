सोने के रथ पर विराजे हनुमानजी, कड़कड़ाती ठंड में भी सुबह 5 बजे दर्शन करने पहुंच गए 5 लाख भक्त

Ranjeet Hanumanji- कड़कड़ाती ठंड में श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब शायद ही कहीं उमड़ता हो। इंदौर में शुक्रवार को बाबा रणजीत की प्रभातफेरी में करीब 5 लाख भक्त शामिल हुए। हनुमान अष्टमी के मौके पर रणजीत हनुमान मंदिर से बाबा की यह यात्रा निकली। प्रभात फेरी सुबह 5 बजे शुरु हुई जो द्रविड़ नगर, महू नाका, दशहरा मैदान, अन्नपूर्णा मंदिर होते हुए दोपहर करीब 12 बजे वापस मंदिर में ही आकर संपन्न हुई। भक्तों की ऐसी भीड़ उमड़ी कि करीब 4.5 किमी का सफर तय करने में 7 घंटे लग गए।