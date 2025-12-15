सीएम से कैलाश विजयवर्गीय बोले- आपके नाम से डराते अफसर… भरी बैठक में किया तंज

बैठक में ट्रैफिक सुधार पर चर्चा हुई। बीआरटीएस हटने के बाद एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए सर्वे किया जाना है। बैठक में अफसरों ने सुझाव दिया कि नए ट्रैफिक ह्रश्वलान के लिए नया सर्वे कराया जाए। इसमें आइआइएम जैसी स्थानीय एजेंसी के साथ दिल्ली की एजेंसी को शामिल किया जाए। दिल्ली की एक एजेंसी के बारे में बताया गया कि उसने बेंगलूरु और अन्य बड़े शहरों के लिए काम किया है। बैठक में मेट्रो को लेकर सीएम ने जल्दी काम पूरा कर मार्च तक गांधी नगर से रेडिसन तक संचालन शुरू करने और नए बायपास का काम जनवरी से शुरू करने के निर्देश दिए। बायपास के लिए जमीन अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है।