न्याय के मंदिर में गूंजी किलकारी, महिला वकीलों ने संभाला मोर्चा

पेशी पर आए पति से मिलने पहुंची सिविल वार्ड तीन निवासी 30 वर्षीय सपना वंशकार का पति कैलाश बीते तीन माह से चोरी के मामले में जेल में बंद है। मंगलवार को उसकी पेशी थी। इसी दौरान गर्भवती सपना अपने पति से मिलने जिला न्यायालय पहुंची थी। मुलाकात का इंतजार करते समय अचानक तेज प्रसव पीड़ा हुई और कुछ ही देर में उसने परिसर में ही शिशु को जन्म दे दिया। सूचना मिलते ही महिला अधिवक्ताओं ने मोर्चा संभाला और महिला की गरिमा और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उसे सुरक्षित स्थान पर रखा।