दमोह में एक्यूआई मॉनीटरिंग सिस्टम हरियाली के बीच कलेक्ट्रेट में लगा, शहर में धूल



दमोह शहर की सड़के इन दिनों पूरी तरह धूलमयी हो गई है। प्रॉपर मशीनों से सफाई नहीं होने के कारण एक भी सड़क शहर में डस्ट फ्री नहीं है। ऐसे में किसी सड़क पर यदि चारपहिया वाहन निकल रहा है तो उसके पीछे निकलने पर राहगीरों का धूल से मेकअप हो रहा है। धूल की स्थिति यह है कि मुख्य बाजार की दुकानों की सामग्री पर रोजाना धूल जमा हो जाती है, जबकि सड़क किनारे एक-दो दिन वाहन खड़ा रहने पर धूल से वह पूरी तरह कवर हो जा रहा है। शहर के सभी मुख्य सड़कों के अलावा वार्डों की सड़कों पर सफाई नहीं होने से धूल बढ़ रही है। लोगों का कहना है कि मास्क लगाए बिना निकलना मुश्किल है।