एमपी में इंडस्ट्री से सीधे कनेक्ट हुए ये संस्थान, रिकार्ड 1 लाख युवाओं ने लिया एडमिशन

ITI- मध्यप्रदेश में औद्योगिकीकरण तेजी से बढ़ रहा है। इसी के साथ स्किल्ड युवाओं की मांग भी बढ़ रही है। ऐसे में प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में रिकार्ड एडमिशन हो रहे हैं। खजुराहो में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग की समीक्षा में यह तथ्य सामने आया। विभागीय प्रमुख मनीष सिंह ने दो सालों की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए बताया कि कौशल आधारित प्रशिक्षणों में खासा विस्तार हुआ है। प्रदेशभर में आईटीआई में करीब 1 लाख युवाओं ने एडमिशन लिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ऐसी संस्थागत व्यवस्था विकसित करने को कहा जो युवाओं को प्रशिक्षण के साथ ही प्लेसमेंट भी सुनिश्चित कराए। उन्होंने कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के ट्रेड्स जैसे कृषि यंत्र मरम्मत, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी तथा मत्स्य पालन को भी आईटीआई में प्रारंभ करने को कहा।