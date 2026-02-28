जल्द शादी करेंगे पंडित धीरेंद्र शास्त्री, मां की पसंद होगी भावी जीवनसाथी, दिया बड़ा बयान

Pandit Dhirendra Shastri- बागेश्वरधाम के पीठाधीश्वर इंटरनेशनल कथावाचक पंडित धीरेंद्र शास्त्री की शादी को लेकर खासी उत्सुकता है। इसको लेकर जब तब खूब अटकलें भी लगती रहती हैं। अब पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने अपनी शादी को लेकर मीडिया से खुलकर बातचीत की। उन्होंने अपने विवाह और भावी जीवनसाथी को लेकर बड़ा बयान दिया। पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने मीडिया के समक्ष कहा इस संबंध में जल्द खुशखबरी देंगे। उन्होंने कहा कि गुरुजी के आज्ञा पर वे अपनी मां की पसंद से विवाह करेंगे। पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने बताया कि भावी जीवनसाथी चुनने के लिए उन्होंने आज ही मां को कह भी दिया है। उन्होंने बताया कि इससे पहले वे ब्रदीनाथ में कई दिनों तक कठोर साधना करेंगे।