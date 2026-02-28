28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

खजुराहो

जल्द शादी करेंगे पंडित धीरेंद्र शास्त्री, मां की पसंद होगी भावी जीवनसाथी, दिया बड़ा बयान

Pandit Dhirendra Shastri- पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने बताया कि भावी जीवनसाथी चुनने के लिए उन्होंने मां को कह दिया है।

खजुराहो

image

deepak deewan

Feb 28, 2026

Bageshwar Dham Peethadhishwar Pandit Dhirendra Shastri will soon get married

Pandit Dhirendra Shastri- बागेश्वरधाम के पीठाधीश्वर इंटरनेशनल कथावाचक पंडित धीरेंद्र शास्त्री की शादी को लेकर खासी उत्सुकता है। इसको लेकर जब तब खूब अटकलें भी लगती रहती हैं। अब पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने अपनी शादी को लेकर मीडिया से खुलकर बातचीत की। उन्होंने अपने विवाह और भावी जीवनसाथी को लेकर बड़ा बयान दिया। पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने मीडिया के समक्ष कहा इस संबंध में जल्द खुशखबरी देंगे। उन्होंने कहा कि गुरुजी के आज्ञा पर वे अपनी मां की पसंद से विवाह करेंगे। पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने बताया कि भावी जीवनसाथी चुनने के लिए उन्होंने आज ही मां को कह भी दिया है। उन्होंने बताया कि इससे पहले वे ब्रदीनाथ में कई दिनों तक कठोर साधना करेंगे।

बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने खजुराहो में पत्रकारों से कहा कि वे निश्चित रूप से विवाह करेंगे। इस बारे में जल्द ही अच्छी खबर मिलेगी। उन्होंने बताया कि वे मां की पसंद से ही शादी करेंगे। गुरुजी की आज्ञा मिलने के बाद उन्होंने मां को लड़की देखने के लिए बोल भी दिया है।

दांपत्य जीवन का फैसला गुरुआज्ञा के आधार पर मां ही करेंगी

पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि गुरु आज्ञा के बाद हमने आज ही मां को कह दिया कि लड़की देख लो। उन्होंने साफ कहा कि शादी का मामला उनकी व्यक्तिगत इच्छा का नहीं है। दांपत्य जीवन का फैसला गुरुआज्ञा के आधार पर मां ही करेंगी।

साधना करने जा रहे बद्रीनाथ

पंडित धीरेंद्र शास्त्री साधना और तपस्या करने बद्रीनाथ जा रहे हैं। उन्होंने मीडिया को बताया कि वह 21 दिनों तक साधना करेंगे। इस दौरान 5 दिन कठोर तपस्या भी करेंगे।

Updated on:

28 Feb 2026 02:34 pm

Published on:

28 Feb 2026 02:33 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khajuraho / जल्द शादी करेंगे पंडित धीरेंद्र शास्त्री, मां की पसंद होगी भावी जीवनसाथी, दिया बड़ा बयान

खजुराहो

मध्य प्रदेश न्यूज़

