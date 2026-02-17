17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खजुराहो

कमरा नं 103 में हिंदू लड़की के साथ पकड़ाया मुस्लिम युवक, फोन पर मिले आपत्तिजनक वीडियो; लोगों ने पीटा

MP News: मध्य प्रदेश के खजुराहो में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने हिंदू लड़की के साथ मुस्लिम युवक को पकड़ा है।

less than 1 minute read
Google source verification

खजुराहो

image

Himanshu Singh

Feb 17, 2026

khajuraho news

फोटो सोर्स- पत्रिका

MP News: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो में एक होटल में मुस्लिम युवक को हिंदू नाबालिग लड़की के साथ पकड़ा गया। हिंदू संगठन के लोगों ने जब कमरे की तलाशी ली तो नाबालिग अलमारी के अंदर मिली। उसने बाहर निकालकर बचाने की बात कही।

हिंदू संगठनों ने की पिटाई

रेस्टोरेंट संचालन करने वाले मुस्लिम युवक को स्थानीय लोगों ने और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम लड़के को पहले पीटा। फिर उसको पकड़ कर खजुराहो थाने ले गए। जिसके बाद पुलिस ने लड़की को छतरपुर के महिला थाने आगे के कार्रवाई के लिए भेज दिया है और लड़का वही खजुराहो थाने में है।

स्थानीय शिवांक अवस्थी ने बताया कि मुहमद शकील खजुराहो में किराए से रेस्टोरेंट संचालित करता है, और वह हिंदू लड़कियों को टारगेट करता है,अब कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

इधर, आरोपी के फोन से कई आपत्तिजनक वीडियो भी मिले हैं। हालांकि, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

ABVP कार्यकर्ताओं ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि एक युवक-युवती के साथ किसी अपना रेस्टोरेंट के कमरा नंबर 103 में मौजूद है। जब सूचना मिली तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच गए और कमरे का दरवाजा खटखटाने लगे। इसी बीच शकील ने लड़की को अलमारी में छिपा दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

17 Feb 2026 06:30 pm

Published on:

17 Feb 2026 06:29 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khajuraho / कमरा नं 103 में हिंदू लड़की के साथ पकड़ाया मुस्लिम युवक, फोन पर मिले आपत्तिजनक वीडियो; लोगों ने पीटा

बड़ी खबरें

View All

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

9 साल बाद घर लौटा भोपाल का बद्रीनाथ, छात्राओं ने की काउंसलिंग तो खुला यादों का पिटारा

ग्वालियर

22 साल बाद घर लौटा पति तो भावुक हो गई पत्नी, पोती को बुलाकर कहा- ये हैं दादू

rajgarh
राजगढ़

अति नक्सल प्रभावित चुक्काटोला व पंडरापानी में अवैध खनन का आरोप - ग्रामीण बोले, खनन के बाद हादसे को निमंत्रण दे रहे गड्ढे

अति नक्सल प्रभावित चुक्काटोला व पंडरापानी में अवैध खनन का आरोप - ग्रामीण बोले, खनन के बाद हादसे को निमंत्रण दे रहे गड्ढे
बालाघाट

‘सारे कुत्तों से मुझे ही निपटना पड़ता है’-एमपी के मंत्री के बयान से मची खलबली

Minister Kailash Vijayvargiya said that he has to deal with all the dogs
भोपाल

कुछ ही दिन में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने उतारा कथावाचक प्रदीप मिश्रा का 'कर्ज'...

sehore
सीहोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.