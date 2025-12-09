एमपी में बनेगा भव्य नया 5 स्टार होटल, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

5 Star Hotel- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुंदेलखंड को हीरों और महावीरों की धरा बताया है। राजनगर, छतरपुर में लाड़ली बहना सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बहनों के आशीर्वाद से राज्य सरकार निरंतर विकास कार्य कर रही है। सीएम मोहन यादव ने यहां ₹510 करोड़ के 29 विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमिपूजन किया। लाड़ली बहना योजना की 31वीं किस्‍त के रूप में एक करोड़ 26 लाख से अधिक लाड़ली बहनों के खातों में 1857 करोड़ रुपए अंतरित किए। इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने खजुराहो में भव्य 5-स्टार होटल बनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। सीएम मोहन यादव ने इस संबंध में ट्वीट भी किया।