खजुराहो

एमपी में बनेगा भव्य नया 5 स्टार होटल, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

5 Star Hotel- सीएम मोहन यादव ने खजुराहो में नई 5 स्टार होटल बनाने का ऐलान किया

2 min read
Google source verification

खजुराहो

image

deepak deewan

Dec 09, 2025

CM Mohan Yadav announces construction of a new 5-star hotel

सीएम मोहन यादव ने खजुराहो में नई 5 स्टार होटल बनाने का ऐलान किया

5 Star Hotel- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुंदेलखंड को हीरों और महावीरों की धरा बताया है। राजनगर, छतरपुर में लाड़ली बहना सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बहनों के आशीर्वाद से राज्य सरकार निरंतर विकास कार्य कर रही है। सीएम मोहन यादव ने यहां ₹510 करोड़ के 29 विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमिपूजन किया। लाड़ली बहना योजना की 31वीं किस्‍त के रूप में एक करोड़ 26 लाख से अधिक लाड़ली बहनों के खातों में 1857 करोड़ रुपए अंतरित किए। इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने खजुराहो में भव्य 5-स्टार होटल बनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। सीएम मोहन यादव ने इस संबंध में ट्वीट भी किया।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुंदेलखंड के चहुंमुखी विकास के लिए 270 करोड़ लागत के 9 विकास कार्यों का भूमि-पूजन और 240 करोड़ लागत के 20 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इनमें 2 सांदीपनि विद्यालय और स्वास्थ्य संस्थान शामिल हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि बुंदेलखंड के दमोह, छतरपुर, पन्ना और कटनी में 4 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। केन-बेतवा लिंक परियोजना से क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि दमोह सागर को 2 नेशनल हाइवे को जोड़ने वाले फोर लाइन सड़क की सौगात मिलने जा रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भव्य फाइव स्टार होटल बनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि खजुराहो में बड़ी 5 स्टार होटल बनाई जाएगी। कन्वेंशन हॉल को 5-स्टार होटल में विकसित किया जाएगा, इससे पर्यटन के विकास को नई गति मिलेगी। सीएम ने कहा कि राजनगर में राजगढ़ पैलेस की सौगात मिल रही है। उन्होंने सागर में नया इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने की भी बात कही।

खजुराहो सांसद वीडी शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार जो कहती है, करके दिखाती है। सरकार ने लाड़ली बहनों के खातों में प्रतिमाह 3000 रुपए भेजने का संकल्प लिया था जिसे धीरे-धीरे पूरा करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। राजनगर विधायक अरविंद पटेरिया ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में खजुराहो में विकास से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। सम्मेलन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास व श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार, विधायक छतरपुर ललिता यादव, विधायक कामाख्या प्रताप सिंह, विधायक राजेश शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्ष विद्या अग्निहोत्री सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

सीएम का ट्वीट-

हमारी सरकार बुंदेलखंड के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है…

आज राजनगर, छतरपुर में बहनों के खाते में लाड़ली बहना योजना की 31वीं किस्‍त का अंतरण करने के साथ ही ₹510 करोड़ के विभिन्‍न विकासकार्यों का लोकार्पण व भूमिपूजन किया।

खजुराहो के कन्वेंशन हॉल को 5-स्टार होटल में विकसित किया जाएगा, जिससे पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

खबर शेयर करें:

