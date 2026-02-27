MP News: चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में महिला का संतुलन बिगड़ा, RPF जवान ने बचाई जान

दरअसल, ट्रेन संख्या 2264 महामना एक्सप्रेस प्लेटफार्म से रवाना हो रही थी। इसी बीच एक महिला यात्री ने चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश की, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे प्लेटफार्म और ट्रेन के बीच के गैप की ओर गिरने लगी। वहां ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ ऋषि रावत ने बिना एक सेकंड की देरी किए महिला पर झपट्टा मारा और उसे मजबूती से पकडकऱ सुरक्षित प्लेटफार्म की ओर खींच लिया।