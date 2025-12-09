2059 करोड़ की फोरलेन चौड़ी सड़क से जुड़ेंगे एमपी के दो बड़े शहर, सरकार ने दी स्वीकृति

Sagar Damoh Road- मध्यप्रदेश के दो बड़े शहरों के बीच कार, बाइक जल्द ही सरपट दौड़ेंगी। यहां की संकरी रोड के स्थान पर अब फोरलेन चौड़ी सड़क बनाई जा रही है। राज्य सरकार ने इसकी स्वीकृति दे दी है। यह फोरलेन सड़क सागर से दमोह तक बनाई जाएगी। इसी के साथ प्रदेश के इन दोनों बड़े शहरों के बीच का सफर न केवल और आरामदायक बन जाएगा बल्कि इसमें समय भी कम लगेगा। राज्य मंत्रि-परिषद द्वारा सागर से दमोह 76 किलोमीटर फोरलेन मार्ग निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।