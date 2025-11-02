MP के इस रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को नई सौगात, आसान होगा आवागमन

Indian Railway:मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी खजुराहो के रेलवे स्टेशन (khajuraho railway station) पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अब बुजुर्ग, अशक्त और दिव्यांग यात्रियों के लिए बैटरी (battery car service) संचालित वाहन की सुविधा शुरु की जा रही है। यह कदम झांसी रेल मंडल द्वारा यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेलवे की आय में वृद्धि करने की दिशा में एक अभिनव पहल के रूप में देखा जा रहा है।