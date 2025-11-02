MP के इस रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को नई सौगात, आसान होगा आवागमन

battery car service started in khajuraho railway station (फोटो- सोशल मीडिया)
Indian Railway:मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी खजुराहो के रेलवे स्टेशन (khajuraho railway station) पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अब बुजुर्ग, अशक्त और दिव्यांग यात्रियों के लिए बैटरी (battery car service) संचालित वाहन की सुविधा शुरु की जा रही है। यह कदम झांसी रेल मंडल द्वारा यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेलवे की आय में वृद्धि करने की दिशा में एक अभिनव पहल के रूप में देखा जा रहा है।
यह सेवा झांसी मंडल के वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन और खजुराहो स्टेशन दोनों पर शुरु की जा रही है। रेल प्रशासन का मानना है कि इससे न केवल यात्रियों को प्लेटफॉर्म बदलने और स्टेशन परिसर में आवागमन में आसानी होगी, बल्कि यह एक पर्यावरण अनुकूल और हरित पहल भी साबित होगी।
झांसी रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक अनिरुद्ध कुमार ने कहा कि, हमारा उद्देश्य यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधा देना और साथ ही पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता में रखना है। खजुराहो जैसे अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल पर यह सेवा न केवल यात्रियों के लिए उपयोगी होगी, बल्कि विदेशी पर्यटकों के लिए भी एक सकारात्मक अनुभव प्रदान करेगी।
मंडल अधिकारियों के अनुसार, खजुराहो स्टेशन पर आवंटित इस ठेके से रेलवे को अगले तीन वर्षों में लगभग 6 लाख की आय होने की संभावना है। वहीं वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन पर लगभग 13 लाख आय का अनुमान है। इस पहल से रेलवे की आमदनी और यात्रियों की सुविधा दोनों में वृद्धि होगी। (mp news)
पहले चरण में प्रत्येक स्टेशन पर एक-एक बैटरी व्हीकल की अनुमति दी गई है। जैसे-जैसे यात्रियों की प्रतिक्रिया सकारात्मक मिलेगी और संचालन सुचारु रहेगा, इस संया को बढ़ाया जाएगा। झांसी मंडल की योजना है कि इस सेवा का विस्तार धीरे-धीरे मंडल के अन्य प्रमुख स्टेशनों तक किया जाए।
यह योजना भारतीय रेल के ग्रीन रेलवे मिशन की दिशा में एक और बड़ा कदम है। बैटरी संचालित वाहन न केवल यात्रियों को पदूषण रहित आवागमन सुविधा देंगे, बल्कि स्टेशन परिसर में कार्बन उत्सर्जन को भी कम करेंगे। यह पहल हरित ऊर्जा के उपयोग और सतत विकास की दिशा में प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
खजुराहो स्टेशन पर प्रतिदिन देश-विदेश से सैकड़ों पर्यटक आते हैं। ऐसे में यह सुविधा विशेष रूप से बुजुर्ग और दिव्यांग यात्रियों के लिए राहतभरी साबित होगी। अब उन्हें भारी सामान लेकर प्लेटफॉर्म पार करने या दूर तक चलने की परेशानी नहीं होगी। इसका फायदा वह ले सकते हैं। (mp news)
