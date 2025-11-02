MP में मुर्दे भी लगाते है हाजिरी, वेतन भी होता है जारी! पकड़ाई गड़बड़ी….

निगम आयुक्त के दिशा-निर्देश पर फेस अटेंडेंस में 1935 कर्मचारी रजिस्टर्ड हैं। इस समय कर्मचारियों की हाजिरी औसतन 1650 कर्मचारियों की लग रही हैं। बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की संख्या में आ रहे अंतर की निगम आयुक्त ने जांच कराई कि कर्मचारियों की पुरानी संया को सॉटवेयर में शामिल किया गया है। इनमें बहुत से कर्मचारी मृतक हो गए है या फिर सेवानिवृत्त हो गए हैं। इसके साथ कर्मचारियों की संख्या में फर्जीवाड़ा भी हो सकता है।