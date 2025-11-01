कसाई मंडी में भैंस के बछड़े की हत्या पर मचा बवाल, गोसेवकों ने किया विरोध

टीआई मनीष कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों को समझा बुझाकर स्थिति को नियंत्रण में लाया गया है। फिलहाल मामला जांच के अधीन है, जो भी कानूनी कार्रवाई आवश्यक होगी। उन्होंने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि चमन तिराहा के समीप पशुवध हुआ है। मौके पर पर भैस का बछड़ा यानी पड़ा मृत मिला है। फिलहाल, आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर तलाश की जा रही है, जिनकी शीघ्र ही गिरफ्तारी होगी। वहीं बजरिया चौकी प्रभारी राकेश पाठक ने कहा कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों के बीच स्थिति को नियंत्रण में कर लिया था।