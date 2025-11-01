Patrika LogoSwitch to English

दमोह

कसाई मंडी में भैंस के बछड़े की हत्या पर मचा बवाल, गोसेवकों ने किया विरोध

MP News: दमोह कसाई मंडी में भैंस के बछड़े के वध की खबर से विवाद भड़क गया। गोसेवकों ने विरोध किया, चक्का जाम किया।

2 min read
Google source verification

दमोह

image

Akash Dewani

Nov 01, 2025

buffalo calf slaughter controversy gosevaks protest kasai mandi mp news

Cow vigilantes protest over buffalo calf slaughter in damoh (फोटो- सोशल मीडिया)

gosevaks protest: दमोह शहर के कसाई मंडी क्षेत्र में शुक्रवार शाम पशु वध (buffalo calf slaughter) को लेकर बवाल मच गया। देखते ही देखते यह विवाद इतना बढ़ा कि इलाके में तनाव का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही सीएसपी एचआर पांडे, कोतवाली टीआई मनीष कुमार, बजरिया चौकी प्रभारी राकेश पाठक सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रण में लिया।

सूत्रों के अनुसार, पशु वध को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हो गई थी, जो धीरे-धीरे विवाद और फिर बवाल में बदल गई। दरअसल, घटना की सूचना मिलते ही गो सेवक और हिंदू संगठन के सदस्य मौके पर पहुंच गए थे और उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए दोनों पक्षों को समझाया और विवाद को शांत कराया।

पुलिस ने संभाला मोर्चा, शुरू की जांच

टीआई मनीष कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों को समझा बुझाकर स्थिति को नियंत्रण में लाया गया है। फिलहाल मामला जांच के अधीन है, जो भी कानूनी कार्रवाई आवश्यक होगी। उन्होंने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि चमन तिराहा के समीप पशुवध हुआ है। मौके पर पर भैस का बछड़ा यानी पड़ा मृत मिला है। फिलहाल, आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर तलाश की जा रही है, जिनकी शीघ्र ही गिरफ्तारी होगी। वहीं बजरिया चौकी प्रभारी राकेश पाठक ने कहा कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों के बीच स्थिति को नियंत्रण में कर लिया था।

आगे ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए भी सतर्कता बरती जा रही है। बता दें कि घटना के बाद शहर के पुराना थाना क्षेत्र, घंटाघर और अंबेडकर चौक पर गो सेवकों ने विरोधस्वरूप चक्का जाम कर दिया। आरोप लगाया गया कि कसाई मंडी में खुलेआम पशु वध हो रहा है, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई।

पुलिस ने यातायात कराया बहाल

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सीएसपी एचआर पडि और अन्य अधिकारी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर जाम हटवाया। अधिकारियों ने बताया कि घटना की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं, पुलिस ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। फिलहाल पुलिस की तत्परता से स्थिति नियंत्रण में है. साथ ही पुलिस सोशल मीडिया पर भी नजर बनाए हुए है। (mp news)

Published on:

01 Nov 2025 03:24 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Damoh / कसाई मंडी में भैंस के बछड़े की हत्या पर मचा बवाल, गोसेवकों ने किया विरोध

दमोह

मध्य प्रदेश न्यूज़

