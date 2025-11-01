Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रीवा

MP की 62 पंचायतों में भ्रष्टाचार का भंडाफोड़! पूर्व सरपंचों को चुकानी होगी बड़ी कीमत

MP News: मध्य प्रदेश की 62 पंचायतों में हुए करोड़ों के भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई शुरू। पूर्व सरपंचों से होगी 1,37,35,396 रुपए की सीधी वसूली।

2 min read
Google source verification

रीवा

image

Akash Dewani

Nov 01, 2025

tyonthar panchayats corruption case recovery action Former Sarpanches mp news

collector ordered recovery from former sarpanches in tyonthar panchayats corruption case (फोटो- सोशल मीडिया)

tyonthar panchayats corruption case: भ्रष्टाचार में फंसे कई पूर्व सरपंच और सचिवों पर एक बार फिर कार्रवाई की गई है। इस बार रीवा के त्योंथर जनपद क्षेत्र के 62 पंचायतों में हुए भ्रष्टाचार की जांच के बाद चली सुनवाई के बाद तत्कालीन सरपंचों से वसूली की तैयारी है। पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 92 के तहत हुई सुनवाई के बाद संबंधित दोषियों पर जुर्माना लगाया गया है। (mp news)

तहसीलदार को पत्र लिखकर वसूली करने का दिया आदेश

कलेक्टर ने त्योंथर तहसीलदार को पत्र लिखकर संबंधित सरपंचों से वसूली करने का निर्देश दिया है। इसमें कई पंचायतों में एक से अधिक पूर्व सरपंच शामिल हैं। अलग-अलग समय पर पंचायतों में कराए गए निर्माण कार्यों में हुई अनियमितताओं में की गई जांच के बाद धारा 89 के तहत सुनवाई का अवसर दिया गया, जिसमें लापरवाही और अनियमितता में शामिल होने की पुष्टि होने पर संबंधितों से राशि वसूली का निर्देश जारी हुआ है। कलेक्टर ने कहा है कि उक्त राशि की वसूली कर सप्ताह भर के भीतर प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया जाए। इन पंचायतों से 1,37,35,396 रुपए की वसूली की जाएगी।

एक से अधिक सरपंचों से वसूली होगी

पंचायतों में एक से अधिक तत्कालीन सरपंचों से वसूली की जानी है। जिस सरपंच के कार्यकाल में जितने का भ्रष्टाचार हुआ, उतनी राशि की वसूली होनी है। टंगहा में बिटोल, कमलेश कुमारी और रेखा देवी, चौखड़ा के मोतीलाल, पन्नालाल, मझिगवां में कोइली देवी, विजय कुशवाहा, अमांव में रतन देवी, छंगूलाल कोरी, डाढ़ा कला में गायत्री देवी एवं लालजी कोल, पड़िवार में उमेश कली, वि‌द्यावती तिवारी, डीह में अंजना सिंह, बनवारी लाल, घटेहा में रामधनी, सत्यभामा, रामजी यादव, पंछा में सूर्यकली, संतलाल कोल, डोड़किया में निर्मला देवी, कुसुमकली, ढखरा में मुन्नीलाल कोल, लक्षमिनिया, चंद्रपुर में मौजीलाल, रामकृपाल, अंजोरा में रामगरीब कोल, गुलसबा बेगम, रिसदा सुरसरी प्रसाद, छविलाल आदि शामिल हैं।

इन तत्कालीन सरपंचों से वसूली होगी

कलेक्टर ने वसूली के लिए जिन पंचायतों की सूची सौंपी है, उसमें प्रमुख रूप से त्योंथर क्षेत्र के कोरांव, गोंद खुर्द, फरहदी, टंगहा, चौखड़ा, मझिगवां, कुठिला, अमांव, डाढ़ा कला, गंगतीरा, पड़िवार, जमुई, गोंद कला, झोटिया, तुर्कीगोंदर, परसिया, पनासी, गढ़ी, बरेठी कला, सोहरवा, रेही, रिसदा, खाम्हा, पुरवा मनीराम, अंजोरा, दुआरी, डीह, सूती, नौबस्ता, पटहट, बरुआ, बुदामा, घटेहा, पंक्षा, ढखरा, डोडकिया, चंद्रपुर, कोनिया कला, सरुई, सोहागी, कोटरा कला, देउपा कोठार आदि शामिल हैं।

पांच साल तक चलती रही सुनवाई

पंचायतरात अधिनियम की धारा 89 के तहत करीब पांच वर्ष से अधिक समय तक सुनवाई चली। अब संबंधितों से वसूली का प्रकरण तैयार कर तहसीलदार को सौंपा गया है। 62 पंचायतों से वसूली की जा रही है, अधिकांश 2020-21 से सुनवाई में चल रहे हैं। (mp news)

अनियमितता पाई गई- कलेक्टर

पंचायतों में हुई अनियमितता में जांच के बाद संबंधित को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। सुनवाई के बाद जहां पर अनियमितता पाई गई है, संबंधित पूर्व सरपंचों से राशि वसूली के लिए तहसीलदार को निर्देशित किया गया है। -प्रतिभा पाल, कलेक्टर

ये भी पढ़ें

गद्दी को लेकर किन्नरों में जंग! SP ऑफिस में खुद पर डाला पेट्रोल, मचा हड़कंप
भिंड
transgender groups clash over throne bhind sp office mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Nov 2025 01:55 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / MP की 62 पंचायतों में भ्रष्टाचार का भंडाफोड़! पूर्व सरपंचों को चुकानी होगी बड़ी कीमत

बड़ी खबरें

View All

रीवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मेडिकल स्टोर में सिरप पिलाने से बच्चे की मौत का मामला, पुलिस ने कब्र से निकलवाया शव

Mauganj News
रीवा

अब ‘ऑपरेशन सिंदूर 2.0’ की तैयारी, आर्मी चीफ ने दी पाकिस्तान को चेतावनी

रीवा

एमपी के दो सगे भाइयों ने नैनीताल में खाया जहर, एक की मौत

rewa news
रीवा

गन प्वाइंट पर BJP नेता अगवा, जंगल में लड़की के साथ खींची अश्लील तस्वीर, मांगी फिरौती

bjp leader kidnapping case obscene photos culprits arrested mp news
रीवा

खत्म होगा इंतजार, रीवा से ‘दिल्ली-इंदौर’ के लिए शुरू होंगी नई फ्लाइट्स

फोटो सोर्स: पत्रिका
रीवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.