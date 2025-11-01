MP की 62 पंचायतों में भ्रष्टाचार का भंडाफोड़! पूर्व सरपंचों को चुकानी होगी बड़ी कीमत

पंचायतों में एक से अधिक तत्कालीन सरपंचों से वसूली की जानी है। जिस सरपंच के कार्यकाल में जितने का भ्रष्टाचार हुआ, उतनी राशि की वसूली होनी है। टंगहा में बिटोल, कमलेश कुमारी और रेखा देवी, चौखड़ा के मोतीलाल, पन्नालाल, मझिगवां में कोइली देवी, विजय कुशवाहा, अमांव में रतन देवी, छंगूलाल कोरी, डाढ़ा कला में गायत्री देवी एवं लालजी कोल, पड़िवार में उमेश कली, वि‌द्यावती तिवारी, डीह में अंजना सिंह, बनवारी लाल, घटेहा में रामधनी, सत्यभामा, रामजी यादव, पंछा में सूर्यकली, संतलाल कोल, डोड़किया में निर्मला देवी, कुसुमकली, ढखरा में मुन्नीलाल कोल, लक्षमिनिया, चंद्रपुर में मौजीलाल, रामकृपाल, अंजोरा में रामगरीब कोल, गुलसबा बेगम, रिसदा सुरसरी प्रसाद, छविलाल आदि शामिल हैं।