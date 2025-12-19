IPL नीलामी: राजस्थान रॉयल्स में जलवा बिखेरेगा MP का ‘बेटा’, 75 लाख में खरीदा

IPL: मध्यप्रदेश में रीवा जिले जिले के उभरते तेज़ गेंदबाज़ कुलदीप सेन को आईपीएल नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने 75 लाख रुपये में दोबारा अपनी टीम में शामिल किया है। इससे पहले भी कुलदीप राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेल चुके हैं और फ्रेंचाइज़ी ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है। इस खबर के मिलते ही रीवा स्थित उनके घर में खुशी का माहौल बन गया। परिवारजनों ने मिठाइयां बांटकर और एक-दूसरे को बधाइयां देकर जश्न मनाया।