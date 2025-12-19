IPL नीलामी: राजस्थान रॉयल्स में जलवा बिखेरेगा MP का ‘बेटा’, 75 लाख में खरीदा

IPL: Kuldeep Sen (Photo Source - Patrika)
IPL: मध्यप्रदेश में रीवा जिले जिले के उभरते तेज़ गेंदबाज़ कुलदीप सेन को आईपीएल नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने 75 लाख रुपये में दोबारा अपनी टीम में शामिल किया है। इससे पहले भी कुलदीप राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेल चुके हैं और फ्रेंचाइज़ी ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है। इस खबर के मिलते ही रीवा स्थित उनके घर में खुशी का माहौल बन गया। परिवारजनों ने मिठाइयां बांटकर और एक-दूसरे को बधाइयां देकर जश्न मनाया।
उल्लेखनीय है कि पिछले आईपीएल सीज़न में कुलदीप सेन पंजाब किंग्स की ओर से खेले थे। लगातार आईपीएल जैसी बड़ी लीग में अवसर मिलना उनकी मेहनत और शानदार प्रदर्शन का परिणाम माना जा रहा है। साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाना न केवल कुलदीप बल्कि पूरे रीवा जिले के लिए गर्व की बात है। स्थानीय खेल प्रेमियों और युवाओं ने इसे आने वाली पीढ़ी के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बताया है।
कुलदीप सेन के सलेक्शन की खबर आते ही घर के बाहर समर्थकों की भीड़ जमा हो गई। ढोल-नगाड़ों की थाप पर लोगों ने जमकर डांस किया। 'दबदबा' वाले नारे के साथ रीवा में दिवाली जैसा माहौल बन गया। यह पल जिले के इतिहास में दर्ज हो गया है।
मऊगंज के रहने वाले 21 वर्षीय क्रिकेट खिलाड़ी माधव तिवारी आगामी आईपीएल सीज़न में दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेलते नजर आएंगे। इस उपलब्धि से मऊगंज सहित पूरे रीवा अंचल में हर्ष का माहौल है। स्थानीय खेल प्रेमियों ने इसे क्षेत्र के युवाओं के लिए बड़ी उपलब्धि बताते हुए माधव को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं।
