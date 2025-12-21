एमपी दौरे पर अमित शाह, किसान सम्मेलन को करेंगे संबोधित, सीएम खुद देख रहे पूरी तैयारियां

प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बसामन मामा गोवंश वन्य विहार पहुंचेंगे, जहां वे एक किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे प्राकृतिक खेती के मॉडल का निरीक्षण करेंगे तथा गोवंश संरक्षण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों का अवलोकन भी करेंगे। इसके साथ ही शाह रीवा शहर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे।