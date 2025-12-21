21 दिसंबर 2025,

रविवार

रीवा

एमपी दौरे पर अमित शाह, किसान सम्मेलन को करेंगे संबोधित, सीएम खुद देख रहे पूरी तैयारियां

Amit Shah MP Visit : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के प्रस्तावित रीवा आगमन की तैयारियों की मुख्यमंत्री ने समीक्षा की। 25 दिसंबर को बसामन मामा में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे।

रीवा

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 21, 2025

Amit Shah MP Visit

एमपी दौरे पर अमित शाह (Photo Source- Patrika)

Amit Shah MP Visit : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के 25 दिसंबर को प्रस्तावित मध्य प्रदेश के रीवा प्रवास को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोश शोर से चल रही हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला प्रशासन के साथ बैठक कर कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए।

इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि, बसामन मामा में आयोजित होने वाले कृषक सम्मेलन तथा रीवा शहर में प्रस्तावित मूर्ति अनावरण समारोह की तैयारियां पूरी गंभीरता और समन्वय के साथ की जाएं। उन्होंने सुरक्षा, यातायात, मंच, बैठक व्यवस्था, स्वच्छता और अन्य आवश्यक सुविधाओं को लेकर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

रीवा में क्या करेंगे शाह ?

प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बसामन मामा गोवंश वन्य विहार पहुंचेंगे, जहां वे एक किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे प्राकृतिक खेती के मॉडल का निरीक्षण करेंगे तथा गोवंश संरक्षण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों का अवलोकन भी करेंगे। इसके साथ ही शाह रीवा शहर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे।

समीक्षा बैठक में जुड़े ये अफसर

इस दौरान कमिश्नर कार्यालय से आईजी गौरव राजपूत, डीआईजी हेमंत चौहान, संयुक्त आयुक्त सुदेश मालवीय तथा कलेक्ट्रेट के एनआईसी केंद्र से कलेक्टर प्रतिभा पाल, जिला पंचायत सीईओ मेहताब सिंह गुर्जर, अपर कलेक्टर सपना त्रिपाठी, संजय सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

21 Dec 2025 09:19 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / एमपी दौरे पर अमित शाह, किसान सम्मेलन को करेंगे संबोधित, सीएम खुद देख रहे पूरी तैयारियां

रीवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

