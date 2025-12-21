3 साल की मासूम से दरिंदगी के आरोपी इंजीनियर ने खाया जहर, मृतक के परिजन का बच्ची की मां पर सनसनीखेज आरोप

मासूम से दरिंदगी के आरोपी इंजीनियर ने खाया जहर (Photo Source- Patrika)
Sucide Case :मध्य प्रदेश के ग्वालियर के अंतर्गत आने वाले गोला का मंदिर स्थित पुरुषोत्तम विहार में 26 वर्षीय इंजीनियर लवजीत सिंह राणा उर्फ लव ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि, लवजीत पर 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म का केस दर्ज है। इसी के चलते उसकी नौकरी तक चली गई थी। अब आरोपी की मौत के बाद उसके घर वालों ने बच्ची के घर वालों पर गंभीर आरोप लगाकर मामले को नया रूप दे दिया है।
मृतक लवजीत सिंह राणा के परिजन ने आरोप लगाया गया कि, लवजीत की मां द्वारा आरोप लगाया गया, बच्ची की मां ने राजीनामा करने के एवज में उससे 60 लाख रूपए की डिमांड की थी। बेटा उन्हें 30 लाख रुपए दे भी चुका था, फिर भी उसकी मां और वकील रुपए का दबाव बना रहे थे, जबकि बच्ची के साथ शर्मनाक कृत्य का आरोप लगने से उसकी नौकरी पहले ही चुकी थी। इन सब बातों से लवजीत तनाव में था और तनाव अधिक बढ़ने पर उसने आत्महत्या कर ली। फिलहाल गोला का मंदिर थाना पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कराकर बॉडी घर वालों के सुपुर्द कर दी है। जबकि मामले की जांच की जा रही है।
मूल रूप से डबरा के रामगढ़ का रहने वाला लवजीत सिंह राणा करीब तीन महीने से अपने चाचा के पुरुषोत्तम विहार स्थित घर रहने आया था। यहीं शुक्रवार रात को उसने जहर खा लिया। जब उसने उल्टियां करना शुरू की तब स्वजन अस्पताल ले गए। लेकिन, परिक्षण के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
हालांकि, डॉक्टर ने जहर खाने की बात की पुष्टि की है। फिर अस्पताल से ही पुलिस को सूचना दी गई। गोला का मंदिर थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और स्वजनों ने बताया कि लवजीत पर 3 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का केस डबरा सिटी थाने में दर्ज हुआ था। अब परिवार से रुपए मांगे जा रहे थे। इसी के चलते लवजीत ने आत्महघाती कदम उठाया।
लवजीत दिल्ली में नौकरी करता था। अप्रैल में वह अपने घर आया था। 22 अप्रैल को दोस्त आकाश से मिलने उसके घर गया था। फिर दोनों कार से चले गए। आकाश के घर पर रहने वाली किरायेदार ने आरोप लगाया कि, उसकी बच्ची को दोनों कार से घुमाने के बहाने ले गए थे। उसके साथ गलत काम हुआ है। बच्ची रो रही थी। उसके चोट के निशान भी थे। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली थी। लवजीत के स्वजनों का कहना है कि इस घटना के बाद से उसका भविष्य चौपट हो गया था।
मामले को लेकर गोला का मंदिर थाना प्रभारी हरेंद्र शर्मा का कहना है कि, युवक द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। उस पर डबरा में मासूम बच्ची से दुष्कर्म का केस दर्ज था। आत्महत्या क्यों की, यह जांच चल रही है।
