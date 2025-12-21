3 साल की मासूम से दरिंदगी के आरोपी इंजीनियर ने खाया जहर, मृतक के परिजन का बच्ची की मां पर सनसनीखेज आरोप

मृतक लवजीत सिंह राणा के परिजन ने आरोप लगाया गया कि, लवजीत की मां द्वारा आरोप लगाया गया, बच्ची की मां ने राजीनामा करने के एवज में उससे 60 लाख रूपए की डिमांड की थी। बेटा उन्हें 30 लाख रुपए दे भी चुका था, फिर भी उसकी मां और वकील रुपए का दबाव बना रहे थे, जबकि बच्ची के साथ शर्मनाक कृत्य का आरोप लगने से उसकी नौकरी पहले ही चुकी थी। इन सब बातों से लवजीत तनाव में था और तनाव अधिक बढ़ने पर उसने आत्महत्या कर ली। फिलहाल गोला का मंदिर थाना पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कराकर बॉडी घर वालों के सुपुर्द कर दी है। जबकि मामले की जांच की जा रही है।