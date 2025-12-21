21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

3 साल की मासूम से दरिंदगी के आरोपी इंजीनियर ने खाया जहर, मृतक के परिजन का बच्ची की मां पर सनसनीखेज आरोप

Sucide Case : लवजीत पर 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म का केस दर्ज है। इसी के चलते उसकी नौकरी तक चली गई थी। अब आरोपी की मौत के बाद उसके घर वालों ने बच्ची के घर वालों पर गंभीर आरोप लगाते हुए मामले को नया रूप दे दिया है।

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 21, 2025

Sucide Case

मासूम से दरिंदगी के आरोपी इंजीनियर ने खाया जहर (Photo Source- Patrika)

Sucide Case :मध्य प्रदेश के ग्वालियर के अंतर्गत आने वाले गोला का मंदिर स्थित पुरुषोत्तम विहार में 26 वर्षीय इंजीनियर लवजीत सिंह राणा उर्फ लव ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि, लवजीत पर 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म का केस दर्ज है। इसी के चलते उसकी नौकरी तक चली गई थी। अब आरोपी की मौत के बाद उसके घर वालों ने बच्ची के घर वालों पर गंभीर आरोप लगाकर मामले को नया रूप दे दिया है।

मृतक लवजीत सिंह राणा के परिजन ने आरोप लगाया गया कि, लवजीत की मां द्वारा आरोप लगाया गया, बच्ची की मां ने राजीनामा करने के एवज में उससे 60 लाख रूपए की डिमांड की थी। बेटा उन्हें 30 लाख रुपए दे भी चुका था, फिर भी उसकी मां और वकील रुपए का दबाव बना रहे थे, जबकि बच्ची के साथ शर्मनाक कृत्य का आरोप लगने से उसकी नौकरी पहले ही चुकी थी। इन सब बातों से लवजीत तनाव में था और तनाव अधिक बढ़ने पर उसने आत्महत्या कर ली। फिलहाल गोला का मंदिर थाना पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कराकर बॉडी घर वालों के सुपुर्द कर दी है। जबकि मामले की जांच की जा रही है।

चाचा के घर रह रहा था आरोपी

मूल रूप से डबरा के रामगढ़ का रहने वाला लवजीत सिंह राणा करीब तीन महीने से अपने चाचा के पुरुषोत्तम विहार स्थित घर रहने आया था। यहीं शुक्रवार रात को उसने जहर खा लिया। जब उसने उल्टियां करना शुरू की तब स्वजन अस्पताल ले गए। लेकिन, परिक्षण के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

60 लाख मांगने का आरोप

हालांकि, डॉक्टर ने जहर खाने की बात की पुष्टि की है। फिर अस्पताल से ही पुलिस को सूचना दी गई। गोला का मंदिर थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और स्वजनों ने बताया कि लवजीत पर 3 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का केस डबरा सिटी थाने में दर्ज हुआ था। अब परिवार से रुपए मांगे जा रहे थे। इसी के चलते लवजीत ने आत्महघाती कदम उठाया।

दोस्त की किरायेदार ने दर्ज कराई थी शिकायत

लवजीत दिल्ली में नौकरी करता था। अप्रैल में वह अपने घर आया था। 22 अप्रैल को दोस्त आकाश से मिलने उसके घर गया था। फिर दोनों कार से चले गए। आकाश के घर पर रहने वाली किरायेदार ने आरोप लगाया कि, उसकी बच्ची को दोनों कार से घुमाने के बहाने ले गए थे। उसके साथ गलत काम हुआ है। बच्ची रो रही थी। उसके चोट के निशान भी थे। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली थी। लवजीत के स्वजनों का कहना है कि इस घटना के बाद से उसका भविष्य चौपट हो गया था।

जांच में जुटी पुलिस

मामले को लेकर गोला का मंदिर थाना प्रभारी हरेंद्र शर्मा का कहना है कि, युवक द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। उस पर डबरा में मासूम बच्ची से दुष्कर्म का केस दर्ज था। आत्महत्या क्यों की, यह जांच चल रही है।

ये भी पढ़ें

शीतलहर से ठिठुरे भोपाल-इंदौर, कोहरे की चपेट में कई संभाग 50 मीटर दूर भी नहीं दिख रहा
भोपाल
Cold Wave Alert

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Dec 2025 08:09 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / 3 साल की मासूम से दरिंदगी के आरोपी इंजीनियर ने खाया जहर, मृतक के परिजन का बच्ची की मां पर सनसनीखेज आरोप

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

नए साल में घूमने का क्रेज चरम पर, विदेश जाने वालों की संख्या 25% तक बढ़ी, 30 हजार का हवाई सफर पहुंचा 80 हजार रुपए

international tourism
ग्वालियर

13 जनवरी तक शुक्र धनु में रहने के बाद जाएंगे मकर में

ग्वालियर

सर्दी में धूल-धुआं बन रहा जानलेवा, ओपीडी में बढ़े मरीज,इसलिए जरूर बरतें ये सावधानियां

gwalior news
ग्वालियर

धूप लेने घर के बाहर बैठे बुजुर्ग पर गिट्टी से भरा डंपर पलटा, सामने आया मौत का Live Video

Dumper Overturned
ग्वालियर

हाईकोर्ट ने याचिका बहाल की, वकील को एक घंटे की सामाजिक सेवा के लिए जाना होगा मर्सी होम में

10 हजार रुपए की सामग्री भी ले जानी होगी
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.