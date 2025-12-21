21 दिसंबर 2025,

रविवार

रीवा

कल से शुरु हो रही इंडिगो की रीवा से अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा, 12 देशों के हुई बुकिंग

Indigo Rewa Indore flight service : रीवा-इंदौर फ्लाइट दुनियाभर में बनाएगी कनेक्टिविटी, 12 देशों के लिए बुकिंग शुरू हुई। सोमवार से शुरु होगी इंडिगो की रीवा-इंदौर की नियमित हवाई सेवा।

रीवा

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 21, 2025

Indigo Rewa Indore flight service

इंडिगो की रीवा से अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा (Photo Source- Patrika)

Indigo Rewa Indore flight service :मध्य प्रदेश के रीवा एयरपोर्ट से अब दुनियाभर में यात्रा की जा सकेगी। इसके लिए इंटरनेशनल कनेक्टिविटी मिलेगी। इंडिगो एयरलाइंस की रीवा से इंदौर के लिए नियमित उड़ान सेवा 22 दिसंबर से शुरु होने जा रही है। इंडिगो ने रीवा से कई देशों के लिए टिकट बुकिंग की सुविधा शुरु कर दी है। रीवा एयरपोर्ट से यात्रा शुरु करने वाले यात्रियों को इंदौर के रास्ते दूसरे देशों की फ्लाइट से कनेक्ट किया जाएगा। इसमें अधिकांश फ्लाइट इंदौर से मुंबई, बेंगलुरू, चेन्नई, दिल्ली आदि स्थानों से कनेक्ट करते हुए इंटरनेशनल सेवाओं की सुविधा प्रदान करेंगी।

इंडिगो की वेबसाइट पर 12 देशों के लिए बुकिंग शुरू हो गई है, जिसमें रीवा से लेकर संबंधित देश के शहर तक के लिए निर्धारित किराए की टिकट एक साथ बनाई जा रही है। ये सुविधा शुरु होने के बाद रीवा के साथ विंध्य क्षेत्र के लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी। रीवा एयरपोर्ट से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और मिर्जापुर आदि क्षेत्रों के भी लोग यात्राएं कर रहे हैं।

सप्ताह में 3 एलाइंस एयर सेवाएं मिल रहीं

इधर, जबलपुर तक से यात्री रीवा एयरपोर्ट आ रहे हैं। अभी तक रीवा एयरपोर्ट से रीवा-दिल्ली के लिए सप्ताह में तीन दिन एलाइंस एयर की सेवाएं मिल रही हैं। इसका रिस्पांश अच्छा बताया जा रहा है। महीने भर में करीब 850 यात्री यहां से गए और इतने ही दिल्ली से आए। अब इंदौर के लिए शुरुआत की जा रही है।

इन देशों के लिए बुकिंग शुरू हुई

इंडिगो ने रीवा-इंदौर फ्लाइट से कनेक्टिविटी देने के लिए 12 देशों के लिए बुकिंग शुरू की है, जिसमें प्रमुख रूप से फुकेट (थाईलैंड), रास अल खैमाह (संयुक्त अरब अमीरात), एथेंस (ग्रीस), अबू धाबी, शारजाह (संयुक्त अरब अमीरात), सिंगापुर, हनोई (वियतनाम), बाली (इंडोनेशिया), कराबी (थाईलैंड), एम्सटर्डम (नीदरलैंड), मैनचेस्टर (इंग्लैंड), कोपेहैंगन (डेनमार्क) आदि के लिए बुकिंग शुरू की है। बताया जा रहा है कि, अभी कुछ अन्य देशों के शहरों में भी बुकिंग की सुविधा प्रारंभ होगी।

पहले दिन के सभी सीटें फुल

रीवा-इंदौर फ्लाइट की पहले दिन २२ दिसंबर को सभी सीटें फुल हो गई हैं। सप्ताह भर पहले ही सीटें भर गई हैं। इसी तरह इंदौर से रीवा आने के लिए भी सीटें भर गई हैं। बताया जा रहा है कि नए वर्ष में लोग यात्राएं करते हैं, इस कारण जनवरी के पहले सप्ताह तक अधिकांश दिनों के लिए सीटें कम संख्या में ही खाली बची हैं। दूसरे शहरों से कनेक्टिविटी देने की वजह से इस हवाई सेवा को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है।

Published on:

21 Dec 2025 08:54 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / कल से शुरु हो रही इंडिगो की रीवा से अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा, 12 देशों के हुई बुकिंग

