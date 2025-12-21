कल से शुरु हो रही इंडिगो की रीवा से अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा, 12 देशों के हुई बुकिंग

Indigo Rewa Indore flight service :मध्य प्रदेश के रीवा एयरपोर्ट से अब दुनियाभर में यात्रा की जा सकेगी। इसके लिए इंटरनेशनल कनेक्टिविटी मिलेगी। इंडिगो एयरलाइंस की रीवा से इंदौर के लिए नियमित उड़ान सेवा 22 दिसंबर से शुरु होने जा रही है। इंडिगो ने रीवा से कई देशों के लिए टिकट बुकिंग की सुविधा शुरु कर दी है। रीवा एयरपोर्ट से यात्रा शुरु करने वाले यात्रियों को इंदौर के रास्ते दूसरे देशों की फ्लाइट से कनेक्ट किया जाएगा। इसमें अधिकांश फ्लाइट इंदौर से मुंबई, बेंगलुरू, चेन्नई, दिल्ली आदि स्थानों से कनेक्ट करते हुए इंटरनेशनल सेवाओं की सुविधा प्रदान करेंगी।