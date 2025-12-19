19 दिसंबर 2025,

रीवा

एमपी में ट्यूशन जा रहे बच्चे को 25-30 मीटर तक घसीटती रही बाइक, देखें वीडियो

mp news: टक्कर के बाद बाइक के नीचे दबा बच्चा फिर भी बाइक सवार ने नहीं रोकी बाइक...।

Google source verification

रीवा

image

Shailendra Sharma

Dec 19, 2025

rewa

bike accident child dragged 25 feet

mp news: मध्यप्रदेश के रीवा जिले के चाकघाट कस्बे में शुक्रवार को हुई एक घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया। यहां पैदल ट्यूशन जा रहे एक बच्चे को पहले तो बाइक ने टक्कर मारी और जब बच्चा गिरकर बाइक में फंस गया तब भी बाइक सवार ने बाइक नहीं रोकी। बाइक सवार करीब 25-30 मीटर तक बच्चे को घसीटता ले गया। पूरी घटना पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस बाइक सवार की तलाश कर रही है।

देखें वीडियो-

25-30 फीट तक घिसटता रहा

चाकघाट कस्बे के गौरा रोड पर रहने वाले मनोज तिवारी का 10 साल का बेटा आयुष रोजाना की तरह शुक्रवार दोपहर को कोचिंग जा रहा था। इसी दौरान घर के पास ही एक तेज रफ्तार बाइक ने उसे टक्कर मार दी। इस दौरान बच्चा बाइक में फंस गया जिसको आरोपी चालक भागने के चक्कर में घसीटते हुए ले गया। करीब 25-30 मीटर तक वह घिसटता रहा। आसपास के लोगों ने जैसे ही बच्चे को बाइक में फंसकर घिसटते देखा तो उन्होंने तत्काल बच्चे को पकड़कर उसकी जान बचाई।

बाइक सवार फरार, तलाश जारी

लोगों ने बाइक सवार को भी पकड़ने की भी कोशिश की लेकिन वो फरार हो गया। घटना में बच्चे आयुष को गंभीर चोट आई है जिसके कारण उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है जिसमें बाइक में फंसा बच्चा घिसटते हुए दिख रहा है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी बाइक सवार की तलाश शुरु कर दी है।

Published on:

19 Dec 2025 09:39 pm

19 Dec 2025 09:39 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / एमपी में ट्यूशन जा रहे बच्चे को 25-30 मीटर तक घसीटती रही बाइक, देखें वीडियो

Patrika Site Logo

