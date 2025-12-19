एमपी में ट्यूशन जा रहे बच्चे को 25-30 मीटर तक घसीटती रही बाइक, देखें वीडियो

चाकघाट कस्बे के गौरा रोड पर रहने वाले मनोज तिवारी का 10 साल का बेटा आयुष रोजाना की तरह शुक्रवार दोपहर को कोचिंग जा रहा था। इसी दौरान घर के पास ही एक तेज रफ्तार बाइक ने उसे टक्कर मार दी। इस दौरान बच्चा बाइक में फंस गया जिसको आरोपी चालक भागने के चक्कर में घसीटते हुए ले गया। करीब 25-30 मीटर तक वह घिसटता रहा। आसपास के लोगों ने जैसे ही बच्चे को बाइक में फंसकर घिसटते देखा तो उन्होंने तत्काल बच्चे को पकड़कर उसकी जान बचाई।