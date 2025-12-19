19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

रीवा

पूर्व पीएम की प्रतिमा बनाने में की जबर्दस्त गड़बड़ी, गृहमंत्री अमित शाह के अनावरण कार्यक्रम से पहले छिड़ा विवाद

Amit shah- गृहमंत्री अमित शाह 25 दिसंबर को रीवा आएंगे, विवादों में घिरी प्रतिमा

2 min read
Google source verification

रीवा

image

deepak deewan

Dec 19, 2025

Home Minister Amit Shah is coming to unveil the former PM's statue

अमित शाह के रीवा दौरा से पहले पूर्व पीएम की प्रतिमा पर विवाद

Amit Shah- बीजेपी के वरिष्ठ नेता, देश के गृहमंत्री अमित शाह एमपी आ रहे हैं। उनका 25 दिसंबर को दौरा प्रस्तावित है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इस दिन ग्वालियर में मध्यप्रदेश अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट 2025' कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। पूर्व पीएम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती और सीएम डॉ. मोहन यादव के दो साल का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर आयोजित यह कार्यक्रम ग्वालियर व्यापार मेले में होगा। गृहमंत्री अमित शाह का दोपहर करीब 12:00 बजे ग्वालियर आने का कार्यक्रम है। वे रीवा भी जाएंगे जहां पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम रखा गया है। हालांकि यहां पूर्व पीएम की प्रतिमा पर विवाद छिड़ गया है। महापौर अजय मिश्रा के मुताबिक अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति मेटल की बनाई जानी चाहिए थी ​लेकिन इसे फाइबर से बनाया गया है।

गृहमंत्री अमित शाह के 25 दिसंबर के प्रस्तावित दौरे को लेकर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी सक्रिय है। उनके दौरे की तैयारियों को तेजी से अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस बीच पूर्व पीएम की जिस प्रतिमा का अनावरण करने गृहमंत्री अमित शाह यहां आ रहे हैं, वही विवादोें में आ गई है।

नगर निगम के टेंडर में मेटल की प्रतिमा बनाने की शर्त थी

पूर्व पीएम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण समारोह शहर के अटल पार्क में रखा गया है। प्रतिमा नगर निगम में तैयार करवाई है। शुक्रवार को पूर्व पीएम की यह प्रतिमा उस वक्त विवादों के घेरे में आ गई जब महापौर अजय मिश्रा ने इसके निर्माण में गड़बड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने यह कहते हुए आपत्ति दर्ज कराई है कि पूर्व पीएम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जिस मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम रखा गया वह फाइबर की प्रतिमा है जबकि इसे मेटल से बनाया जाना था। महापौर अजय मिश्रा के अनुसार नगर निगम के टेंडर में भी मेटल की प्रतिमा बनाने की ही शर्त थी। उनके इस आरोप के बाद प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम विवादों में आ गया है।

91.22 लाख की लागत से मूर्ति तैयार

बताया जाता है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का नगर निगम ने ही टेंडर जारी किया था। निगम ने 91.22 लाख की लागत से मूर्ति तैयार करने को कहा था।

एमपी में कांग्रेसियों पर बल प्रयोग, प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी गिरफ्तार, बस के आगे खड़े हो गए कार्यकर्ता
भोपाल
jitu patwari

Updated on:

19 Dec 2025 05:25 pm

Published on:

19 Dec 2025 04:40 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / पूर्व पीएम की प्रतिमा बनाने में की जबर्दस्त गड़बड़ी, गृहमंत्री अमित शाह के अनावरण कार्यक्रम से पहले छिड़ा विवाद

