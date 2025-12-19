पूर्व पीएम की प्रतिमा बनाने में की जबर्दस्त गड़बड़ी, गृहमंत्री अमित शाह के अनावरण कार्यक्रम से पहले छिड़ा विवाद

Amit Shah- बीजेपी के वरिष्ठ नेता, देश के गृहमंत्री अमित शाह एमपी आ रहे हैं। उनका 25 दिसंबर को दौरा प्रस्तावित है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इस दिन ग्वालियर में मध्यप्रदेश अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट 2025' कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। पूर्व पीएम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती और सीएम डॉ. मोहन यादव के दो साल का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर आयोजित यह कार्यक्रम ग्वालियर व्यापार मेले में होगा। गृहमंत्री अमित शाह का दोपहर करीब 12:00 बजे ग्वालियर आने का कार्यक्रम है। वे रीवा भी जाएंगे जहां पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम रखा गया है। हालांकि यहां पूर्व पीएम की प्रतिमा पर विवाद छिड़ गया है। महापौर अजय मिश्रा के मुताबिक अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति मेटल की बनाई जानी चाहिए थी ​लेकिन इसे फाइबर से बनाया गया है।