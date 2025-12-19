पूर्व पीएम की प्रतिमा बनाने में की जबर्दस्त गड़बड़ी, गृहमंत्री अमित शाह के अनावरण कार्यक्रम से पहले छिड़ा विवाद

अमित शाह के रीवा दौरा से पहले पूर्व पीएम की प्रतिमा पर विवाद
Amit Shah- बीजेपी के वरिष्ठ नेता, देश के गृहमंत्री अमित शाह एमपी आ रहे हैं। उनका 25 दिसंबर को दौरा प्रस्तावित है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इस दिन ग्वालियर में मध्यप्रदेश अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट 2025' कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। पूर्व पीएम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती और सीएम डॉ. मोहन यादव के दो साल का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर आयोजित यह कार्यक्रम ग्वालियर व्यापार मेले में होगा। गृहमंत्री अमित शाह का दोपहर करीब 12:00 बजे ग्वालियर आने का कार्यक्रम है। वे रीवा भी जाएंगे जहां पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम रखा गया है। हालांकि यहां पूर्व पीएम की प्रतिमा पर विवाद छिड़ गया है। महापौर अजय मिश्रा के मुताबिक अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति मेटल की बनाई जानी चाहिए थी लेकिन इसे फाइबर से बनाया गया है।
गृहमंत्री अमित शाह के 25 दिसंबर के प्रस्तावित दौरे को लेकर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी सक्रिय है। उनके दौरे की तैयारियों को तेजी से अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस बीच पूर्व पीएम की जिस प्रतिमा का अनावरण करने गृहमंत्री अमित शाह यहां आ रहे हैं, वही विवादोें में आ गई है।
पूर्व पीएम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण समारोह शहर के अटल पार्क में रखा गया है। प्रतिमा नगर निगम में तैयार करवाई है। शुक्रवार को पूर्व पीएम की यह प्रतिमा उस वक्त विवादों के घेरे में आ गई जब महापौर अजय मिश्रा ने इसके निर्माण में गड़बड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने यह कहते हुए आपत्ति दर्ज कराई है कि पूर्व पीएम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जिस मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम रखा गया वह फाइबर की प्रतिमा है जबकि इसे मेटल से बनाया जाना था। महापौर अजय मिश्रा के अनुसार नगर निगम के टेंडर में भी मेटल की प्रतिमा बनाने की ही शर्त थी। उनके इस आरोप के बाद प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम विवादों में आ गया है।
बताया जाता है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का नगर निगम ने ही टेंडर जारी किया था। निगम ने 91.22 लाख की लागत से मूर्ति तैयार करने को कहा था।
बड़ी खबरेंView All
रीवा
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग