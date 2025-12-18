एमपी में रिश्वत लेते पकड़ाया एक और पटवारी, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

रीवा जिले के रायपुर कर्चुलियान तहसील अंतर्गत मनिकवार में लोकायुक्त पुलिस ने पटवारी अच्छेलाल साकेत को 5 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया है। यह रिश्वत मनिकवार निवासी विपिन सोंधिया(29) से भूमि का नामांतरण करने के बदले ली थी। लोकायुक्त पुलिस ने देर रात तक आरोपी को अपने कब्जे में रखा और लंबी पूछताछ की गई। इस मामले की शिकायत 17 दिसंबर को लोकायुक्त कार्यालय रीवा में दर्ज कराई गई थी। जिसमें फरियादी विपिन सोंधिया ने बताया था कि उसकी जमीन के नामांतरण के बदले पटवारी अच्छेलाल साकेत ने उससे 10 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी।