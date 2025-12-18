18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

रीवा

एमपी में रिश्वत लेते पकड़ाया एक और पटवारी, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

mp news: नामांतरण के बदले 10 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहा था पटवारी, दूसरी किस्त लेते लोकायुक्त ने धरदबोचा।

रीवा

image

Shailendra Sharma

Dec 18, 2025

rewa

lokayukta caught patwari Achhelal Saket taking bribe 5000 Rs (सोर्स- लोकायुक्त)

mp news: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ रही है लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्यप्रदेश के रीवा जिले का है जहां एक पटवारी को लोकायुक्त रीवा की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ा है। रिश्वतखोर पटवारी जमीन के नामांतरण के एवज में रिश्वत ले रहा था।

नामांतरण के एवज में रिश्वत मांग

रीवा जिले के रायपुर कर्चुलियान तहसील अंतर्गत मनिकवार में लोकायुक्त पुलिस ने पटवारी अच्छेलाल साकेत को 5 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया है। यह रिश्वत मनिकवार निवासी विपिन सोंधिया(29) से भूमि का नामांतरण करने के बदले ली थी। लोकायुक्त पुलिस ने देर रात तक आरोपी को अपने कब्जे में रखा और लंबी पूछताछ की गई। इस मामले की शिकायत 17 दिसंबर को लोकायुक्त कार्यालय रीवा में दर्ज कराई गई थी। जिसमें फरियादी विपिन सोंधिया ने बताया था कि उसकी जमीन के नामांतरण के बदले पटवारी अच्छेलाल साकेत ने उससे 10 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी।

5 हजार पहले ही ले चुका था पटवारी

फरियादी विपिन सोंधिया के मुताबिक वो रिश्वत की पहली किस्त के तौर पर 5 हजार रुपये पटवारी अच्छेलाल साकेत को दे चुका है। बाकी 5 हजार रुपये के लिए पटवारी उस पर दबाव बना रहा है और उसका काम रोक रखा है। लोकायुक्त टीम ने शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर रिश्वत के पांच हजार रुपये लेकर फरियादी को रिश्वतखोर पटवारी के पास भेजा। पटवारी अच्छेलाल साकेत ने ही रिश्वत की रकम ली तो सादे कपडों में मौजूद लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगेहाथों धरदबोचा।

Published on:

18 Dec 2025 10:02 pm

रीवा

