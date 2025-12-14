बीजेपी के बड़े नेता की हालत गंभीर, भोपाल से लौटाया, अस्पताल पहुंचे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल

Ramvilas Vedanti - बीजेपी के बड़े नेता पूर्व सांसद डॉ. रामविलास वेदांती महाराज का स्वास्थ्य खराब है। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए एयरलिफ्ट कर भोपाल भेजा गया। पूर्व सांसद डॉ. रामविलास वेदांती महाराज को यहां एम्स में इलाज के लिए एयर एंबुलेंस से भेजा गया था पर प्लेन नहीं उतरा तो फिर वापस रीवा ले आया गया। उन्हें सीने में दर्द की शिकायत के बाद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने उन्हें यहां से भोपाल रवाना कराया था। उन्होंने डॉ. रामविलास वेदांती के बेहतर उपचार के निर्देश भी दिए। स्वास्थ्य खराब होने की सूचना पर बीजेपी के कई अन्य नेता भी पूर्व सांसद का हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे।