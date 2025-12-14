बीजेपी के बड़े नेता की हालत गंभीर, भोपाल से लौटाया, अस्पताल पहुंचे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल

14 दिसंबर 2025,

रीवा

बीजेपी के बड़े नेता की हालत गंभीर, भोपाल से लौटाया, अस्पताल पहुंचे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल

Ramvilas Vedanti -राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभानेवाले डॉ. रामविलास वेदांती को डिप्टी सीएम ने एम्स भिजवाया

3 min read
Google source verification

रीवा

image

deepak deewan

Dec 14, 2025

BJP's senior leader Dr. Ramvilas Vedanti sent to Bhopal due to his serious condition

बीजेपी नेता डॉ. रामविलास वेदांती- image social media

Ramvilas Vedanti - बीजेपी के बड़े नेता पूर्व सांसद डॉ. रामविलास वेदांती महाराज का स्वास्थ्य खराब है। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए एयरलिफ्ट कर भोपाल भेजा गया। पूर्व सांसद डॉ. रामविलास वेदांती महाराज को यहां एम्स में इलाज के लिए एयर एंबुलेंस से भेजा गया था पर प्लेन नहीं उतरा तो फिर वापस रीवा ले आया गया। उन्हें सीने में दर्द की शिकायत के बाद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने उन्हें यहां से भोपाल रवाना कराया था। उन्होंने डॉ. रामविलास वेदांती के बेहतर उपचार के निर्देश भी दिए। स्वास्थ्य खराब होने की सूचना पर बीजेपी के कई अन्य नेता भी पूर्व सांसद का हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे।

उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पहुंचकर पूर्व सांसद डॉ. रामविलास वेदांती महाराज के स्वास्थ्य की जानकारी ली थी। चिकित्सकों से उनके उपचार के संबंध में भी चर्चा की। इसके बाद उप मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों को पूर्व सांसद डॉ. रामविलास वेदांती को बेहतर उपचार के लिए एम्स भोपाल भेजने की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए।

उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के निर्देश पर डॉ. रामविलास वेदांती को एयरलिफ्ट कर भोपाल ले जाया गया। सुपर स्पेस्लिटी अस्पताल से स्वयं उपमुख्यमंत्री ने डॉ. वेदांती को भोपाल रवाना कराया। इस दौरान डीन डॉ. सुनील अग्रवाल सहित अन्य चिकित्सकों ने पूर्व सांसद के स्वास्थ्य का जायजा भी लिया था।

भोपाल में कोहरा अधिक होने से प्लेन नहीं उतर सका

आधिकारिक जानकारी के अनुसार पूर्व सांसद व कथा वाचक डॉ. रामविलास वेदांती की रविवार को अचानक तबियत खराब हो गई। उन्हें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लाया गया, जहां हालत में सुधार नहीं होने पर एयर एंबुलेंस से भोपाल भेजा गया। भोपाल में कोहरा अधिक होने से प्लेन नहीं उतर सका, जिसकी वजह से फिर से उन्हें रीवा लाया गया है, जहां हालत स्थिर बनी हुई है।

डॉ. वेदांती लालगांव के पास भठवा गांव में कथा सुना रहे थे। कथा आगामी 17 दिसंबर तक चलनी थी। भठवा में बीती रात सीने में दर्द और घबराहट की वजह से उपचार के लिए रीवा लाया गया। सुपर स्पेशलिटी में प्राथमिक परीक्षण भी किए गए। इस बीच उन्हें भोपाल के एम्स ले जाने का निर्णय लिया और एयर एंबुलेंस की व्यवस्था की गई।

पूर्व सांसद को फिर से रीवा लाया गया

दोपहर बाद डॉ. रामविलास वेदांती को एयर एंबुलेंस से भोपाल के लिए रवाना किया गया। भोपाल में दृश्यता कम होने से एयर एंबुलेंस वहां पर नहीं उतर पाई। इस कारण पूर्व सांसद को फिर से रीवा लाया गया और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के अधीक्षक डॉ. अक्षय श्रीवास्तव ने बताया कि डॉ. रामविलास वेदांती को एयर एंबुलेंस से भोपाल भेजा गया था। वहां कोहरे की वजह से प्लेन नहीं उतर पाया तो फिर से रीवा लाया गया है। विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में उनका उपचार किया जा रहा है।

राम मंदिर आंदोलन में डॉ. रामविलास वेदांती की अहम भूमिका

बता दें कि राम मंदिर आंदोलन में डॉ. रामविलास वेदांती की अहम भूमिका थी। अयोध्या में छह दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचा विध्वंस केस में जिन नेताओं पर मुकदमा चला उनमें डॉ. वेदांती भी शामिल थे। सीबीआई की विशेष अदालत ने अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए डॉ. वेदांती सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। फैसले से पहले कोर्ट में दर्ज कराए अपने बयान में डॉ. रामविलास वेदांती ने कहा था हमने किसी मस्जिद को नहीं बल्कि मंदिर के खंडहर को तोड़ा था। वहां केवल और केवल मंदिर था जिसे राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था।

राम मंदिर जन्मभूमि न्यास के कार्यकारी अध्यक्ष

डॉ. राम विलास वेदांती का जन्म रीवा के गुढ़वा गांव में 7 अक्टूबर 1958 को हुआ था। वे 12 वीं लोकसभा में यूपी के प्रतापगढ़ से बीजेपी के सांसद चुने गए थे। इससे पहले वर्ष 1996 में मछली शहर सीट से भी सांसद रहे। श्रीराम मंदिर आंदोलन को धार देने के कारण उन्हें राम मंदिर जन्मभूमि न्यास के कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया।

