एमपी में दो भाइयों को मृत बताकर तेरहवीं की, फिर हड़प ली जमीन

MP News: मध्यप्रदेश के रीवा से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां मजदूरी करने बाहर गए दो भाईयों में से एक भाई गांव लौटकर आया तो पता चला कि वह अपने भाई समेत मर चुके हैं और गांव वाले उनके तेरहवी का भोजन भी कर चुके है। यह सुनते ही उसके होश उड़ गए। उनको मृत बताकर भांजे ने उनकी जमीन अपने नाम करवा ली।
वह अब कार्रवाई के थाने और अधिकारियों के चक्कर काट रहे है। मामला त्योंथर तहसील के मझिगवां गांव का है। यहां रहने वाले महेन्द्र पाल व अमरनाथ पाल बीस साल पहले मजदूरी करने के लिए राजस्थान चले गए थे।
इस दौरान यहां उनके भांजे अर्जुन प्रसाद ने उनको मृत बता दिया। गांव वालों को जानकारी दी कि उनकी राजस्थान में मौत हो चुकी है और शव तक नहीं मिला है। यह बोलकर उसने गांव में एक पुतले को प्रतीक बनाकर उनका अंतिम संस्कार किया और तेरहवीं सहित सारे रस्मों को अदा किया। भांजे ने सरपंच से एक फर्जी सजरा बनवा लिया और उसके आधार पर जमीन को अपने नाम दर्ज करवा लिया और बाद में दूसरे आदमी को बिक्री कर दिया। करीब बीस साल बाद महेन्द्र पाल अपने गांव आए। उसको जिंदा देखकर गांव वालों के भी होश उड़ गए।
पीड़ित जब अपने घर के पास पहुंचा तो उनका पुराना घर गिर चुका था और वहां दूसरा घर बन रहा है। उन्होंने जानकारी जुटाई तो भांजे का फर्जीवाड़ा सामने आ गया।
बीस साल बाद अपने गांव लौटकर आए महेन्द्र पाल ने बताया कि भांजे अर्जुन पाल ने उनकी जमीन हथियाने के लिए उनको मृत घोषित करवा दिया और गांव में उनका अंतिम संस्कार भी करवा। फर्जी सजरा व मृत्यु प्रमाण पत्र लगाकर उनकी जमीन हथिया ली। अब वे जिंदा होते हुए भी मृत है। इसकी शिकायत थाना सहित अधिकारियों के पास की है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और हम शिकायत लेकर भटक रहे हैं।
एसडीएम त्योंथर पीएस त्रिपाठी ने बताया कि मझिगवां गांव का एक मामला सामने आया है। वे कमाने राजस्थान चले गए थे और बहन के लड़के ने उनको मृत बताकर जमीन अपने नाम करवा ली। मौके पर काम काम रोकने के आदेश दिए गए हैं। पूरे मामले को संज्ञान में लिया गया है। फर्जी सजरा बनाने वाले सरपंच के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
दोनों भाई 1995 में पिता की मौत के बाद राजस्थान चले गए थे। दोनों अपने परिवार के साथ ही राजस्थान में रहने लगे थे। वर्ष 2000 में उनकी माता की मौत हो गई थी। जिसकी भी जानकारी भांजे ने उनको नहीं दी और खुद उनका अंतिम संस्कार किया था। मई 2025 में भांजे में उनकी मौत होने की जानकारी दी और उनकी जमीन अपने नाम करवा ली।
