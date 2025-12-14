14 December 2025,

Sunday

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रीवा

एमपी में दो भाइयों को मृत बताकर तेरहवीं की, फिर हड़प ली जमीन

MP News: मध्यप्रदेश के रीवा में दो भाइयों को मृत बताकर उनके भांजे ने जमीन अपने नाम कर ली।

2 min read
Google source verification

रीवा

image

Himanshu Singh

Dec 14, 2025

MP News: मध्यप्रदेश के रीवा से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां मजदूरी करने बाहर गए दो भाईयों में से एक भाई गांव लौटकर आया तो पता चला कि वह अपने भाई समेत मर चुके हैं और गांव वाले उनके तेरहवी का भोजन भी कर चुके है। यह सुनते ही उसके होश उड़ गए। उनको मृत बताकर भांजे ने उनकी जमीन अपने नाम करवा ली।

वह अब कार्रवाई के थाने और अधिकारियों के चक्कर काट रहे है। मामला त्योंथर तहसील के मझिगवां गांव का है। यहां रहने वाले महेन्द्र पाल व अमरनाथ पाल बीस साल पहले मजदूरी करने के लिए राजस्थान चले गए थे।

इस दौरान यहां उनके भांजे अर्जुन प्रसाद ने उनको मृत बता दिया। गांव वालों को जानकारी दी कि उनकी राजस्थान में मौत हो चुकी है और शव तक नहीं मिला है। यह बोलकर उसने गांव में एक पुतले को प्रतीक बनाकर उनका अंतिम संस्कार किया और तेरहवीं सहित सारे रस्मों को अदा किया। भांजे ने सरपंच से एक फर्जी सजरा बनवा लिया और उसके आधार पर जमीन को अपने नाम दर्ज करवा लिया और बाद में दूसरे आदमी को बिक्री कर दिया। करीब बीस साल बाद महेन्द्र पाल अपने गांव आए। उसको जिंदा देखकर गांव वालों के भी होश उड़ गए।

पीड़ित जब अपने घर के पास पहुंचा तो उनका पुराना घर गिर चुका था और वहां दूसरा घर बन रहा है। उन्होंने जानकारी जुटाई तो भांजे का फर्जीवाड़ा सामने आ गया।

पुलिस को शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई

बीस साल बाद अपने गांव लौटकर आए महेन्द्र पाल ने बताया कि भांजे अर्जुन पाल ने उनकी जमीन हथियाने के लिए उनको मृत घोषित करवा दिया और गांव में उनका अंतिम संस्कार भी करवा। फर्जी सजरा व मृत्यु प्रमाण पत्र लगाकर उनकी जमीन हथिया ली। अब वे जिंदा होते हुए भी मृत है। इसकी शिकायत थाना सहित अधिकारियों के पास की है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और हम शिकायत लेकर भटक रहे हैं।

एसडीएम त्योंथर पीएस त्रिपाठी ने बताया कि मझिगवां गांव का एक मामला सामने आया है। वे कमाने राजस्थान चले गए थे और बहन के लड़‌के ने उनको मृत बताकर जमीन अपने नाम करवा ली। मौके पर काम काम रोकने के आदेश दिए गए हैं। पूरे मामले को संज्ञान में लिया गया है। फर्जी सजरा बनाने वाले सरपंच के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

मां की मौत की भी नहीं दी थी सूचना

दोनों भाई 1995 में पिता की मौत के बाद राजस्थान चले गए थे। दोनों अपने परिवार के साथ ही राजस्थान में रहने लगे थे। वर्ष 2000 में उनकी माता की मौत हो गई थी। जिसकी भी जानकारी भांजे ने उनको नहीं दी और खुद उनका अंतिम संस्कार किया था। मई 2025 में भांजे में उनकी मौत होने की जानकारी दी और उनकी जमीन अपने नाम करवा ली।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

14 Dec 2025 05:28 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / एमपी में दो भाइयों को मृत बताकर तेरहवीं की, फिर हड़प ली जमीन

बड़ी खबरें

View All

रीवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भाई के मोबाइल पर आया कॉल…बोला- 'कमरे में जाकर देखो तुम्हारी बहन जान दे रही है…'

REWA
रीवा

रीवा में 50 किलो जिलेटिन और 400 डेटोनेटर जब्त, विस्फोटकों से दहले लोग

People shocked by the seizure of 50 kg of gelatin and 400 detonators in Rewa
रीवा

‘सीएम मोहन जीजा जी हमें परमानेंट करा दो…’ संविदा कर्मचारी ने की भावुक अपील

रीवा

'कलेक्टर मैडम' का बड़ा एक्शन, तहसीलदार-आरआई और प्रभारी अधिकारी को थमाया नोटिस

collector pratibha pal
रीवा

ट्रैक्टर ने बाइक सवार लोगों को कुचला, मौके पर ही मौत

rewa
रीवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.