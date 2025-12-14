एमपी में दो भाइयों को मृत बताकर तेरहवीं की, फिर हड़प ली जमीन

MP News: मध्यप्रदेश के रीवा से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां मजदूरी करने बाहर गए दो भाईयों में से एक भाई गांव लौटकर आया तो पता चला कि वह अपने भाई समेत मर चुके हैं और गांव वाले उनके तेरहवी का भोजन भी कर चुके है। यह सुनते ही उसके होश उड़ गए। उनको मृत बताकर भांजे ने उनकी जमीन अपने नाम करवा ली।



वह अब कार्रवाई के थाने और अधिकारियों के चक्कर काट रहे है। मामला त्योंथर तहसील के मझिगवां गांव का है। यहां रहने वाले महेन्द्र पाल व अमरनाथ पाल बीस साल पहले मजदूरी करने के लिए राजस्थान चले गए थे।



इस दौरान यहां उनके भांजे अर्जुन प्रसाद ने उनको मृत बता दिया। गांव वालों को जानकारी दी कि उनकी राजस्थान में मौत हो चुकी है और शव तक नहीं मिला है। यह बोलकर उसने गांव में एक पुतले को प्रतीक बनाकर उनका अंतिम संस्कार किया और तेरहवीं सहित सारे रस्मों को अदा किया। भांजे ने सरपंच से एक फर्जी सजरा बनवा लिया और उसके आधार पर जमीन को अपने नाम दर्ज करवा लिया और बाद में दूसरे आदमी को बिक्री कर दिया। करीब बीस साल बाद महेन्द्र पाल अपने गांव आए। उसको जिंदा देखकर गांव वालों के भी होश उड़ गए।