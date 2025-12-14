14 दिसंबर 2025,

रविवार

रीवा

भाई के मोबाइल पर आया कॉल…बोला- ‘कमरे में जाकर देखो तुम्हारी बहन जान दे रही है…’

mp news: भाई ने बताया- कॉल करने वाले ने खुद का नाम बताया था सत्यम, कमरे में जाकर देखा तो फांसी पर झूल रही थी बहन...।

2 min read
रीवा

image

Shailendra Sharma

Dec 14, 2025

REWA

घटनास्थल पर जांच करती पुलिस

mp news: मध्यप्रदेश के रीवा में एक 25 साल की युवती घर में मृत मिली है। घटना शहर सिविल लाइन थाना इलाके की है। घटना के वक्त युवती के भाई के पास एक अंजान एक अंजान नंबर से कॉल आया था जिसने खुद का नाम सत्यम बताते हुए कहा था कि- कमरे में जाकर देखो तुम्हारी बहन जान दे रही है। जब तक वो और परिवार के लोग कमरे में पहुंचे देर हो चुकी थी और बहन की सांसें थम चुकी थीं। घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

आखिर किसने किया था फोन ?

बांस घाट मोहल्ले में रहने वाली 25 साल की रश्मि लोनिया रविवार को घर के कमरे में मृत मिली। रश्मि के भाई के मुताबिक उसके पास एक अंजान नंबर से फोन आया था। सामने वाले ने खुद का नाम सत्यम बताते हुए कहा था कि कमरे में जाकर देखो तुम्हारी बहन जान दे रही है। जब वो कमरे में पहुंचे तो रश्मि मृत मिली। भाई ने बताया कि वो और परिवार वाले किसी सत्यम को नहीं जानते हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर फोन करने वाला कौन था और उसे कैसे पता कि रश्मि जान दे रही है? पुलिस उस नंबर की लोकेशन निकालकर इसका पता लगाने की कोशिश कर रही है।

परिजन का रो-रोककर बुरा हाल

रश्मि की मौत से परिजन को गहरा सदमा लगा है और उनका रो-रोकर बुरा हाल है। परिजन का कहना है कि रश्मि को अगर कोई परेशान थी तो वो बता देती। सुबह से सबकुछ ठीक लग रहा था और रोजाना की तरह आज भी रश्मि सुबह से घर के काम में लगी थी फिर वो कमरे में अंदर गई और दरवाजा बंद कर लिया। बाद में कमरे में मृत मिली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जल्द ही मामले का खुलासा करने की बात कह रही है।

Published on:

14 Dec 2025 06:21 pm

रीवा

