भाई के मोबाइल पर आया कॉल…बोला- ‘कमरे में जाकर देखो तुम्हारी बहन जान दे रही है…’

बांस घाट मोहल्ले में रहने वाली 25 साल की रश्मि लोनिया रविवार को घर के कमरे में मृत मिली। रश्मि के भाई के मुताबिक उसके पास एक अंजान नंबर से फोन आया था। सामने वाले ने खुद का नाम सत्यम बताते हुए कहा था कि कमरे में जाकर देखो तुम्हारी बहन जान दे रही है। जब वो कमरे में पहुंचे तो रश्मि मृत मिली। भाई ने बताया कि वो और परिवार वाले किसी सत्यम को नहीं जानते हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर फोन करने वाला कौन था और उसे कैसे पता कि रश्मि जान दे रही है? पुलिस उस नंबर की लोकेशन निकालकर इसका पता लगाने की कोशिश कर रही है।