रीवा में 50 किलो जिलेटिन और 400 डेटोनेटर जब्त, विस्फोटकों से दहले लोग

रीवा में बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिलने से दहशत बढ़ी (Representational Photo)
Rewa- मध्यप्रदेश में बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्रियां जब्त की गई हैं। प्रदेश के रीवा में पुलिस ने ये कार्रवाई की। यहां 50 किलो जिलेटिन और 400 डेटोनेटर बरामद किए गए हैं। ये विस्फोटक सामग्री यूपी से यहां लाई गई। इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिलने से हर कोई दहशत में है। जिलेटिन और डेटोनेटर का इस्तेमाल विस्फोट करने के लिए किया जाता है। ऐसे में पुलिस अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है।
खबर अपडेट की जा रही है…
रीवा
मध्य प्रदेश न्यूज़
