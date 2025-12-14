14 दिसंबर 2025,

रविवार

रीवा

रीवा में 50 किलो जिलेटिन और 400 डेटोनेटर जब्त, विस्फोटकों से दहले लोग

Rewa- बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिलने से लोगों में दहशत, पुलिस ने बढ़ाई सतर्कता

less than 1 minute read
Google source verification

रीवा

image

deepak deewan

Dec 14, 2025

People shocked by the seizure of 50 kg of gelatin and 400 detonators in Rewa

रीवा में बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिलने से दहशत बढ़ी (Representational Photo)

Rewa- मध्यप्रदेश में बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्रियां जब्त की गई हैं। प्रदेश के रीवा में पुलिस ने ये कार्रवाई की। यहां 50 किलो जिलेटिन और 400 डेटोनेटर बरामद किए गए हैं। ये विस्फोटक सामग्री यूपी से यहां लाई गई। इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिलने से हर कोई दहशत में है। जिलेटिन और डेटोनेटर का इस्तेमाल विस्फोट करने के​ लिए किया जाता है। ऐसे में पुलिस अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है।

खबर अपडेट की जा रही है…

Published on:

14 Dec 2025 05:06 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / रीवा में 50 किलो जिलेटिन और 400 डेटोनेटर जब्त, विस्फोटकों से दहले लोग

