संजय गांधी अस्पताल में लगी भीषण आग, अफरा-तफरी मची; एक नवजात की मौत

MP News: मध्यप्रदेश के रीवा शहर में स्थित संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में रविवार को आग लग गई। जिससे अस्पताल के गायनी विभाग में मौजूद ऑपरेशन थियेटन में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आग लगते ही मरीज और उनके परिजन अस्पताल से बाहर की तरफ भागने लगे। मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों और अन्य कर्मचारियों ने फायर सेफ्टी सिलेंडर से आग बुझाने का प्रयास किया।



मौके पर पहुंची नगर निगम की फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया गया। स्थिति थोड़ा सामान्य होने पर अंदर जाकर स्थिति देखी गई तो एक नवजात बच्चे का शव झुलसा हुआ पाया गया। परिजनों का आरोप है कि बच्चा जिंदा था। जबकि अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि बच्चा मृत हालत में पैदा हुआ था, जिसकी जानकारी पहले ही परिजनों को दे दी थी।