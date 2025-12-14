14 दिसंबर 2025,

संजय गांधी अस्पताल में लगी भीषण आग, अफरा-तफरी मची; एक नवजात की मौत

MP News: मध्यप्रदेश के रीवा शहर में स्थित संजय गांधी अस्पताल के गायनी विभाग में आग लगने से एक नवजात की मौत हो गई।

Himanshu Singh

Dec 14, 2025

फोटो सोर्स- पत्रिका

MP News: मध्यप्रदेश के रीवा शहर में स्थित संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में रविवार को आग लग गई। जिससे अस्पताल के गायनी विभाग में मौजूद ऑपरेशन थियेटन में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आग लगते ही मरीज और उनके परिजन अस्पताल से बाहर की तरफ भागने लगे। मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों और अन्य कर्मचारियों ने फायर सेफ्टी सिलेंडर से आग बुझाने का प्रयास किया।

मौके पर पहुंची नगर निगम की फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया गया। स्थिति थोड़ा सामान्य होने पर अंदर जाकर स्थिति देखी गई तो एक नवजात बच्चे का शव झुलसा हुआ पाया गया। परिजनों का आरोप है कि बच्चा जिंदा था। जबकि अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि बच्चा मृत हालत में पैदा हुआ था, जिसकी जानकारी पहले ही परिजनों को दे दी थी।

ओटी में लगे इनवर्टर की बैट्री के पास शार्ट सर्किट होने की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आग की खबर फैलते ही मरीज और परिजनों ने बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। लगभग पूरा गायनी विभाग और शिशु रोग विभाग खाली हो गया। लोग अस्पताल परिसर के बाहर आ खड़े हुए। घंटेभर से अधिक समय तक अस्पताल में अफरा-तफरी का माहौल रहा। फायर ब्रिगेड ने स्थिति सम्भाली। तब हालात सामान्य होने पर मरीज और परिजनों को फिर वार्ड में भेजा गया।

14 Dec 2025 07:00 pm

