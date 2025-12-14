14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika Logo

रीवा

इंदौर के लिए एक और उड़ान, 22 दिसंबर से शुरु होगी सीधी हवाई सेवा

Rewa- रीवा इंदौर हवाई सेवा की तैयारियों का डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने लिया जायजा

2 min read
Google source verification

रीवा

image

deepak deewan

Dec 14, 2025

Direct flight service from Rewa to Indore will start from December 22

22 दिसंबर से शुरु होगी रीवा इंदौर हवाई सेवा (Patrika File Photo)

Rewa- मध्यप्रदेश में हवाई सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। नए एयरपोर्ट बन रहे हैं और इसी के साथ नई फ़्लाइट भी प्रारंभ हो रहीं हैं। नवनिर्मित रीवा एयरपोर्ट के माध्यम से विन्ध्यवासियों को भी हवाई सेवाओें का लाभ मिलने लगा है। यहां से एक और उड़ान शुरु हो रही है जोकि इंदौर के लिए होगी। रीवा एयरपोर्ट से इंदौर के लिए इंडिगो एयरलाइन्स का विमान 22 दिसंबर को उड़ान भरेगा। शुभारंभ अवसर पर भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रविवार को कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने एयरपोर्ट की व्यवस्थाओं, यात्री सुविधाओं एवं संचालन की तैयारियों के संबंध में भी चर्चा की।

रीवा से इंदौर के लिए सीधी विमान सेवा का अंचल के हवाई या​त्री बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इंडिगो एयरलाइन्स का विमान रीवा एयरपोर्ट से इंदौर के लिए 22 दिसंबर को रवाना होगा। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा एयरपोर्ट पहुंचकर शुभारंभ कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने एयरपोर्ट अधिकारियों और इंडिगो एयरलाइन्स के दिल्ली एवं मुंबई से आए अधिकारियों से बातचीत की।

मुंबई, दिल्ली, जयपुर, बैंगलोर आदि के लिए सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी

उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि रीवा से इंदौर हवाई सेवा विन्ध्य क्षेत्र की कनेक्टिविटी को नई गति देगा। इससे अंचल का विकास, व्यापार व पर्यटन और सशक्त होगा। रीवा इंदौर हवाई सेवा से विन्ध्य क्षेत्र के इंदौर में निवासरत हजारों नागरिकों को बेहतर यातायात की सुविधा मिलेगी। इंदौर विमानतल से मुंबई, दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, बैंगलोर आदि शहरों के लिए सीधी कनेक्टिविटी भी मिलेगी।

डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि इस हवाई सेवा से विन्ध्य क्षेत्र के सतना, सीधी, शहडोल, मऊगंज आदि इलाकों के लोगों को लाभ होगा। व्यापार, व्यवसाय के साथ ही विद्यार्थियों को शिक्षा में भी सुविधा मिलेगी।

इंडिगो एयरलाइंस की यह नियमित सेवा होगी

रीवा एयरपोर्ट से इंदौर के लिए इंडिगो एयरलाइंस की यह नियमित सेवा होगी। यह फ्लाइट इंदौर से सुबह 11:30 बजे रवाना होगी और रीवा एयरपोर्ट पर 13:15 बजे आगमन होगा। करीब बीस मिनट रुकने के बाद रीवा से दोपहर 13:35 बजे प्रस्थान कर इंदौर 15:25 बजे पहुंचेगी।

बता दें कि रीवा से भोपाल के बीच चलने वाली फ्लाईबिग की फ्लाइट बंद हो जाने से विंध्यवासियों को बड़ा झटका लगा था।
रीवा से भोपाल फ्लाइट में इंदौर जाने वाले यात्री भी रहते थे। रीवा एयरपोर्ट से इंदौर की सीधी उड़ान से स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

रीवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

