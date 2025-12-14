इंदौर के लिए एक और उड़ान, 22 दिसंबर से शुरु होगी सीधी हवाई सेवा

Rewa- मध्यप्रदेश में हवाई सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। नए एयरपोर्ट बन रहे हैं और इसी के साथ नई फ़्लाइट भी प्रारंभ हो रहीं हैं। नवनिर्मित रीवा एयरपोर्ट के माध्यम से विन्ध्यवासियों को भी हवाई सेवाओें का लाभ मिलने लगा है। यहां से एक और उड़ान शुरु हो रही है जोकि इंदौर के लिए होगी। रीवा एयरपोर्ट से इंदौर के लिए इंडिगो एयरलाइन्स का विमान 22 दिसंबर को उड़ान भरेगा। शुभारंभ अवसर पर भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रविवार को कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने एयरपोर्ट की व्यवस्थाओं, यात्री सुविधाओं एवं संचालन की तैयारियों के संबंध में भी चर्चा की।