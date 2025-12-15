भाजपा के दिग्गज नेता का निधन, 75 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

MP News: भाजपा के पूर्व सांसद और राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले पूर्व सांसद डॉ. रामविलास दास वेदांती का 75 साल की आयु में निधन हो गया। उन्होंने सोमवार को रीवा में अंतिम सांस ली। वह 10 दिसंबर से रीवा के भठवा गांव में कथा कर रहे थे। उसी दौरान अचानक उनकी तबियत बिगड़ गई थी।



दरअसल, डॉ. रामविलास वेदांती रीवा जिले के भठवा(लालगांव) में कथा सुना रहे थे। इसी बीच 13 दिसंबर की रात्रि अचानक उनकी तबियत खराब होने पर रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया गया। यहां हार्ट और किडनी में समस्या बताई गई। 14 दिसंबर को एयर एंबुलेंस से भोपाल ले जाया जा रहा था, जहां कोहरे की वजह से भोपाल से प्लेन वापस रीवा आया और फिर से उपचार शुरू हुआ। 15 दिसंबर की सुबह करीब 11 बजे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।