15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

भजनलाल सरकार के 2 साल

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रीवा

भाजपा के दिग्गज नेता का निधन, 75 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

MP News: राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार रहे पूर्व सांसद डॉ. रामविलास वेदांती का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने सोमवार को रीवा में अंतिम सांस ली।

2 min read
Google source verification

रीवा

image

Himanshu Singh

Dec 15, 2025

rewa-news

पूर्व सांसद डॉ. रामविलास दास वेदांती का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फोटो सोर्स- पत्रिका

MP News: भाजपा के पूर्व सांसद और राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले पूर्व सांसद डॉ. रामविलास दास वेदांती का 75 साल की आयु में निधन हो गया। उन्होंने सोमवार को रीवा में अंतिम सांस ली। वह 10 दिसंबर से रीवा के भठवा गांव में कथा कर रहे थे। उसी दौरान अचानक उनकी तबियत बिगड़ गई थी।

दरअसल, डॉ. रामविलास वेदांती रीवा जिले के भठवा(लालगांव) में कथा सुना रहे थे। इसी बीच 13 दिसंबर की रात्रि अचानक उनकी तबियत खराब होने पर रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया गया। यहां हार्ट और किडनी में समस्या बताई गई। 14 दिसंबर को एयर एंबुलेंस से भोपाल ले जाया जा रहा था, जहां कोहरे की वजह से भोपाल से प्लेन वापस रीवा आया और फिर से उपचार शुरू हुआ। 15 दिसंबर की सुबह करीब 11 बजे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

इलाज के लिए लाया गया था रीवा

डॉ. वेदांती इन दिनों लालगांव के पास भठवा गांव में कथा सुना रहे थे। कथा आगामी 17 दिसंबर तक चलनी थी। भठवा में बीती रात सीने में दर्द और घबराहट की वजह से उपचार के लिए रीवा लाया गया। सुपर स्पेशलिटी में प्राथमिक परीक्षण भी किए गए। इस बीच उनके शिष्यों ने भोपाल के एम्स ले जाने का निर्णय लिया और एयर एंबुलेंस की व्यवस्था की गई। जिसके चलते दोपहर बाद उन्हें एयर एंबुलेंस से भोपाल के लिए रवाना किया गया था।

विजिबिलिटी कम होने के कारण नहीं उतरी एयर एंबुलेंस

भोपाल में विजिबिलिटी कम होने से एयर एंबुलेंस वहां पर नहीं उतर पाया। इस कारण से उन्हें फिर रीवा लाया गया और सुपर स्पेशलिटी में भर्ती किया गया है। इस संबंध में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के अधीक्षक डॉ. अक्षय श्रीवास्तव ने बताया कि पहले भोपाल एयर एंबुलेंस भेजा गया था, वहां कोहरे की वजह से प्लेन नहीं उतर पाया तो फिर से रीवा लाया गया। विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में उपचार किया जा रहा है। रविवार को उनका स्वास्थ्य खराब होने की सूचना पर कई नेता भी पहुंचे।

कौन थे डॉ. रामविलास वेदांती

डॉ. रामविलास वेदांती का जन्म रीवा जिले के गुढ़वा गांव में 7 अक्टूबर 1958 को हुआ था। वह 12वीं लोकसभा में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से बीजेपी के सांसद चुने गए थे। इसके पहले डॉ वेदांती साल 1996 में जौनपुर की मछलीशहर सीट से भी सांसद रह चुके हैं। राम मंदिर आंदोलन में उनकी सक्रियता को देखते हुए उन्हें राम मंदिर जन्मभूमि न्यास के कार्यकारी अध्यक्ष पद भी सौंपा गया था।

डिप्टी सीएम ने जताया शोक

डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ॐ शांति! पूर्व सांसद और सुविख्यात संत डॉ. रामविलास वेदांती (वेदांती जी महाराज) का निधन भारतीय समाज, सनातन संस्कृति और रामभक्तों के लिए अपूरणीय क्षति है।

सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि

उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर लिखा कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख स्तंभ, पूर्व सांसद एवं श्री अयोध्या धाम स्थित वशिष्ठ आश्रम के पूज्य संत डॉ. रामविलास वेदांती जी महाराज का गोलोकगमन आध्यात्मिक जगत और सनातन संस्कृति के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि।

प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने जताया दु:ख

मध्यप्रदेश भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने पूर्व सांसद डॉ. रामविलास वेदांती के निधन पर शोक जताते हुए लिखा कि अयोध्या में श्रीरामजन्मभूमि आंदोलन में अग्रणी रहे प्रख्यात् संत एवं पूर्व सांसद डॉ. रामविलास वेदांती जी महाराज के ब्रह्मलीन होने का समाचार अत्यंत दु:खद है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

15 Dec 2025 02:16 pm

Published on:

15 Dec 2025 01:27 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / भाजपा के दिग्गज नेता का निधन, 75 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

बड़ी खबरें

View All

रीवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

इंदौर के लिए एक और उड़ान, 22 दिसंबर से शुरु होगी सीधी हवाई सेवा

Direct flight service from Rewa to Indore will start from December 22
रीवा

बीजेपी के बड़े नेता की हालत गंभीर, भोपाल से लौटाया, अस्पताल पहुंचे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल

BJP's senior leader Dr. Ramvilas Vedanti sent to Bhopal due to his serious condition
रीवा

संजय गांधी अस्पताल में लगी भीषण आग, अफरा-तफरी मची; एक नवजात की मौत

rewa news
रीवा

भाई के मोबाइल पर आया कॉल…बोला- 'कमरे में जाकर देखो तुम्हारी बहन जान दे रही है…'

REWA
रीवा

एमपी में दो भाइयों को मृत बताकर तेरहवीं की, फिर हड़प ली जमीन

रीवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.