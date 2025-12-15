भाजपा के दिग्गज नेता का निधन, 75 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

पूर्व सांसद डॉ. रामविलास दास वेदांती का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फोटो सोर्स- पत्रिका
MP News: भाजपा के पूर्व सांसद और राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले पूर्व सांसद डॉ. रामविलास दास वेदांती का 75 साल की आयु में निधन हो गया। उन्होंने सोमवार को रीवा में अंतिम सांस ली। वह 10 दिसंबर से रीवा के भठवा गांव में कथा कर रहे थे। उसी दौरान अचानक उनकी तबियत बिगड़ गई थी।
दरअसल, डॉ. रामविलास वेदांती रीवा जिले के भठवा(लालगांव) में कथा सुना रहे थे। इसी बीच 13 दिसंबर की रात्रि अचानक उनकी तबियत खराब होने पर रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया गया। यहां हार्ट और किडनी में समस्या बताई गई। 14 दिसंबर को एयर एंबुलेंस से भोपाल ले जाया जा रहा था, जहां कोहरे की वजह से भोपाल से प्लेन वापस रीवा आया और फिर से उपचार शुरू हुआ। 15 दिसंबर की सुबह करीब 11 बजे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
डॉ. वेदांती इन दिनों लालगांव के पास भठवा गांव में कथा सुना रहे थे। कथा आगामी 17 दिसंबर तक चलनी थी। भठवा में बीती रात सीने में दर्द और घबराहट की वजह से उपचार के लिए रीवा लाया गया। सुपर स्पेशलिटी में प्राथमिक परीक्षण भी किए गए। इस बीच उनके शिष्यों ने भोपाल के एम्स ले जाने का निर्णय लिया और एयर एंबुलेंस की व्यवस्था की गई। जिसके चलते दोपहर बाद उन्हें एयर एंबुलेंस से भोपाल के लिए रवाना किया गया था।
भोपाल में विजिबिलिटी कम होने से एयर एंबुलेंस वहां पर नहीं उतर पाया। इस कारण से उन्हें फिर रीवा लाया गया और सुपर स्पेशलिटी में भर्ती किया गया है। इस संबंध में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के अधीक्षक डॉ. अक्षय श्रीवास्तव ने बताया कि पहले भोपाल एयर एंबुलेंस भेजा गया था, वहां कोहरे की वजह से प्लेन नहीं उतर पाया तो फिर से रीवा लाया गया। विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में उपचार किया जा रहा है। रविवार को उनका स्वास्थ्य खराब होने की सूचना पर कई नेता भी पहुंचे।
डॉ. रामविलास वेदांती का जन्म रीवा जिले के गुढ़वा गांव में 7 अक्टूबर 1958 को हुआ था। वह 12वीं लोकसभा में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से बीजेपी के सांसद चुने गए थे। इसके पहले डॉ वेदांती साल 1996 में जौनपुर की मछलीशहर सीट से भी सांसद रह चुके हैं। राम मंदिर आंदोलन में उनकी सक्रियता को देखते हुए उन्हें राम मंदिर जन्मभूमि न्यास के कार्यकारी अध्यक्ष पद भी सौंपा गया था।
डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ॐ शांति! पूर्व सांसद और सुविख्यात संत डॉ. रामविलास वेदांती (वेदांती जी महाराज) का निधन भारतीय समाज, सनातन संस्कृति और रामभक्तों के लिए अपूरणीय क्षति है।
उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर लिखा कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख स्तंभ, पूर्व सांसद एवं श्री अयोध्या धाम स्थित वशिष्ठ आश्रम के पूज्य संत डॉ. रामविलास वेदांती जी महाराज का गोलोकगमन आध्यात्मिक जगत और सनातन संस्कृति के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि।
मध्यप्रदेश भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने पूर्व सांसद डॉ. रामविलास वेदांती के निधन पर शोक जताते हुए लिखा कि अयोध्या में श्रीरामजन्मभूमि आंदोलन में अग्रणी रहे प्रख्यात् संत एवं पूर्व सांसद डॉ. रामविलास वेदांती जी महाराज के ब्रह्मलीन होने का समाचार अत्यंत दु:खद है।
