एमपी में रिश्वत लेते पकड़ाया राजस्व निरीक्षक, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

आवेदक इंद्रमणि प्रसाद शुक्ला ने बताया कि सीमांकन निरस्त होने के डर से उसने चार दिन पहले 2 हजार रुपए राजस्व निरीक्षक रामविश्वास कोल को दिए थे। इसके बाद 3 हजार और रुपए की मांग की गई। लोकायुक्त टीम ने शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर जाल बिछाकर रिश्वत की रकम देकर आवेदक को रिश्वतखोर राजस्व निरीक्षक के पास भेजा। ग्राम बरौं में मोतीलाल साकेत के घर के सामने राजस्व निरीक्षक रामविश्वास कोल ने जैसे ही आवेदक से रिश्वत के रूपये लिए तो लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगेहाथों धरदबोचा। आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन अधिनियम 2018) की धारा 7 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। ट्रैप कार्रवाई का नेतृत्व निरीक्षक एसराम मरावी ने किया।