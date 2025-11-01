गद्दी को लेकर किन्नरों में जंग! SP ऑफिस में खुद पर डाला पेट्रोल, मचा हड़कंप

transgender groups clash over throne bhind sp office (फोटो- सोशल मीडिया)
Transgender Groups Clash: भिण्ड शहर के संतोष नगर में गद्दी को लेकर किन्नरों के दो गुटों में विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। किन्नर सिकंदर मौसी की शिकायत पर देहात पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ घर पर फायरिंग करने का मामला दर्ज किया है। सिकंदर ने पुलिस को दिए बयान में कोमल उर्फ कमल किन्नर पर फायरिंग की घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। (mp news)
आरोपों को लेकर किन्नर कोमल (Kinnar Komal) अपने साथियों के साथ शुक्रवार को एसपी आफिस में पहुंचकर एसपी डॉ असित यादव से शिकायत की। एसपी ने शिकायत सुनकर कार्रवाई का आश्वासन देकर बाहर भेज दिया। चेंबर से निकलने के बाद कोमल किन्नर ने अपने साथियों के साथ बाहर आकर पहले हंगामा किया और फिर खुद के ऊपर बोतल में साथ लेकर आईं पेट्रोल डालने लगी। घटनाक्रम देखकर परिसर में खड़े पुलिसकर्मियों ने किन्नर को रोका और समझाइश के बाद घर भेज दिया।
एसपी को दिए आवेदन में कोमल किन्नर ने किन्नर सिकंदर (Kinnar Sikandar) व उसके साथियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आवेदन में कहा गया है कि उनके खिलाफ लगातार झूठी शिकायतें कर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। किन्नर कोमल ने बताया कि वह शहर में मांगलिक कार्यकमों में बधाई मांगकर जीवनयापन करते हैं। वहीं, सिकंदर और उसके साथी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जो नाबालिग बच्चों और अन्य व्यक्तियों को किन्नर बनाकर अवैध रूप से बधाई मांगने का कार्य करवा रहे हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि 29 अक्टूबर को वह अपने अभिभाषक के साथ न्यायालय में मौजूद थे, उसी दिन सिकंदर ने आवेदन देकर झूठे केस में फंसाने की साजिश रची। 30 अक्टूबर को थाना सिटी कोतवाली में सिकंदर द्वारा एक और फर्जी शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें प्रार्थी पर हथियार दिखाने और रास्ता रोकने का झूठा आरोप लगाया गया।
एसपी कार्यालय परिसर में विवाद के बाद देर शाम किन्नर समाज के दोनों गुट सिटी कोतवाली पहुंचे। थाने मैं सिकंदर मौसी ने कोमल और उसके साथियो पर फिर से आरोप लगाए। वहीं कोमल ने पुलिसकर्मियों से कहा कि उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। पुलिस ने यदि सिकंदर पर कार्रवाई नहीं कि तो सुसाइड कर लेंगे। (mp news)
सिकंदर के घर पर फायरिंग में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। एक पक्ष आरोप लगा रहा है, तो दूसरा अपने बचाव में शिकायत कर रहा है। मेरे पास शिकायत आई है। मामले की जांच कर रहे हैं। पेट्रोल डालने का प्रयास किया गया, लेकिन मामला शांत करवाकर किन्नरों को घर भेज दिया है।- डॉ असित यादव, एसपी
