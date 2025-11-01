Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिंड

गद्दी को लेकर किन्नरों में जंग! SP ऑफिस में खुद पर डाला पेट्रोल, मचा हड़कंप

MP News: भिंड में किन्नर समाज की गद्दी विवाद ने उग्र रूप ले लिया। आरोप-प्रत्यारोप के बीच किन्नरों ने एसपी ऑफिस में पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की।

2 min read
Google source verification

भिंड

image

Akash Dewani

Nov 01, 2025

transgender groups clash over throne bhind sp office mp news

transgender groups clash over throne bhind sp office (फोटो- सोशल मीडिया)

Transgender Groups Clash: भिण्ड शहर के संतोष नगर में गद्दी को लेकर किन्नरों के दो गुटों में विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। किन्नर सिकंदर मौसी की शिकायत पर देहात पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ घर पर फायरिंग करने का मामला दर्ज किया है। सिकंदर ने पुलिस को दिए बयान में कोमल उर्फ कमल किन्नर पर फायरिंग की घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। (mp news)

एसपी ऑफिस पहुंची कोमल और साथी

आरोपों को लेकर किन्नर कोमल (Kinnar Komal) अपने साथियों के साथ शुक्रवार को एसपी आफिस में पहुंचकर एसपी डॉ असित यादव से शिकायत की। एसपी ने शिकायत सुनकर कार्रवाई का आश्वासन देकर बाहर भेज दिया। चेंबर से निकलने के बाद कोमल किन्नर ने अपने साथियों के साथ बाहर आकर पहले हंगामा किया और फिर खुद के ऊपर बोतल में साथ लेकर आईं पेट्रोल डालने लगी। घटनाक्रम देखकर परिसर में खड़े पुलिसकर्मियों ने किन्नर को रोका और समझाइश के बाद घर भेज दिया।

एक-दूसरे पर लगाए आरोप

एसपी को दिए आवेदन में कोमल किन्नर ने किन्नर सिकंदर (Kinnar Sikandar) व उसके साथियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आवेदन में कहा गया है कि उनके खिलाफ लगातार झूठी शिकायतें कर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। किन्नर कोमल ने बताया कि वह शहर में मांगलिक कार्यकमों में बधाई मांगकर जीवनयापन करते हैं। वहीं, सिकंदर और उसके साथी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जो नाबालिग बच्चों और अन्य व्यक्तियों को किन्नर बनाकर अवैध रूप से बधाई मांगने का कार्य करवा रहे हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि 29 अक्टूबर को वह अपने अभिभाषक के साथ न्यायालय में मौजूद थे, उसी दिन सिकंदर ने आवेदन देकर झूठे केस में फंसाने की साजिश रची। 30 अक्टूबर को थाना सिटी कोतवाली में सिकंदर द्वारा एक और फर्जी शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें प्रार्थी पर हथियार दिखाने और रास्ता रोकने का झूठा आरोप लगाया गया।

शाम को फिर सुसाइड की धमकी

एसपी कार्यालय परिसर में विवाद के बाद देर शाम किन्नर समाज के दोनों गुट सिटी कोतवाली पहुंचे। थाने मैं सिकंदर मौसी ने कोमल और उसके साथियो पर फिर से आरोप लगाए। वहीं कोमल ने पुलिसकर्मियों से कहा कि उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। पुलिस ने यदि सिकंदर पर कार्रवाई नहीं कि तो सुसाइड कर लेंगे। (mp news)

एसपी ने कहा ये

सिकंदर के घर पर फायरिंग में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। एक पक्ष आरोप लगा रहा है, तो दूसरा अपने बचाव में शिकायत कर रहा है। मेरे पास शिकायत आई है। मामले की जांच कर रहे हैं। पेट्रोल डालने का प्रयास किया गया, लेकिन मामला शांत करवाकर किन्नरों को घर भेज दिया है।- डॉ असित यादव, एसपी

ये भी पढ़ें

आउटर पर नहीं रुकेगी कोई भी ट्रेन, 2525 करोड़ की नई रेल लाइन का काम शुरू
इटारसी
itarasi amla third rail line construction work no outer train stoppage mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Nov 2025 11:36 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhind / गद्दी को लेकर किन्नरों में जंग! SP ऑफिस में खुद पर डाला पेट्रोल, मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

भिंड

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पर्यटकों के लिए खुशखबरी… MP में शुरू होगी ऊंट सफारी, इन सुंदर इलाकों का कराएगा सफर

ater fort to chambal river camel safari dolphin gharial mp tourism
भिंड

भाजपा के पूर्व विधायक को ब्रेन हेमरेज, एयर एम्बुलेंस से मेदांता में भर्ती कराया

Chaudhary-Mukesh-Singh-Chaturvedi
भिंड

ये क्या! जमीन में गड़ा धन खोजने 1400 साल पुराना मंदिर खोद डाला, प्राचीन मूर्ति भी कर दी खंडित

MP News
भिंड

MP में घर के अंदर चल रही थी ‘कट्टा फैक्ट्री,’ पुलिस ने जब्त किया हथियरों का जखीरा

illegal katta factory busted gun smugglers arrested weapons seized mp news
भिंड

एमपी में युवक के साथ मारपीट, पेशाब पिलाने का भी आरोप..

bhind
भिंड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.