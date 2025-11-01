गद्दी को लेकर किन्नरों में जंग! SP ऑफिस में खुद पर डाला पेट्रोल, मचा हड़कंप

एसपी को दिए आवेदन में कोमल किन्नर ने किन्नर सिकंदर (Kinnar Sikandar) व उसके साथियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आवेदन में कहा गया है कि उनके खिलाफ लगातार झूठी शिकायतें कर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। किन्नर कोमल ने बताया कि वह शहर में मांगलिक कार्यकमों में बधाई मांगकर जीवनयापन करते हैं। वहीं, सिकंदर और उसके साथी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जो नाबालिग बच्चों और अन्य व्यक्तियों को किन्नर बनाकर अवैध रूप से बधाई मांगने का कार्य करवा रहे हैं।