MP के होटल में पूर्व मंत्री के बेटे और पोते ने किया बवाल, संचालक से की मारपीट, वीडियो वायरल

पुलिस के अनुसार संजय दवे और उनके पुत्र सहित परिवार के साथ धामनोद स्थित प्रेम वाटिक होटल में खाना खाने के लिए गुरुवार की रात को गए थे। इन लोगों ने वहां जाने के बाद संजय दवे और उनके पुत्रों बिट्टू और मानस दवे ने काउंटर पर आकर बताया कि उन्हें टेबल नहीं मिली है तो परिवार को कहां बैठाएं। होटल के सीईओ राजेश पाटीदार ने बताया कि उन्हें कहा कि वे टेबल की व्यवस्था कर रहे हैं थोड़ा इंतजार कर लें। उनका कहना था कि जो सामने टेबल लगी है उस पर जो लोग बैठे हैं उन्हें उठाएं और हमें वह टेबल दें। सीईओ ने मना करने पर बहस करने लगे।