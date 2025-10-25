MP के होटल में पूर्व मंत्री के बेटे और पोते ने किया बवाल, संचालक से की मारपीट, वीडियो वायरल

ratlam hotel violence viral video Motilal Dave son grandson attacked ceo (Patrika.com)
ratlam hotel violence viral video: कांग्रेस के पूर्व मंत्री मोतीलाल दवे (former minister Motilal Dave) के पुत्र और पौतों ने मिलकर धामनोद स्थित प्रेम वाटिका में गुरुवार रात जमकर उत्पात मचाया। होटल के सीईओ राजेश पाटीदार से टेबल की बात पर मारपीट कर दी। मामले में वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित की तरफ से सैलाना पुलिस ने संजय दवे और उनके दोनों पुत्रों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
पुलिस के अनुसार संजय दवे और उनके पुत्र सहित परिवार के साथ धामनोद स्थित प्रेम वाटिक होटल में खाना खाने के लिए गुरुवार की रात को गए थे। इन लोगों ने वहां जाने के बाद संजय दवे और उनके पुत्रों बिट्टू और मानस दवे ने काउंटर पर आकर बताया कि उन्हें टेबल नहीं मिली है तो परिवार को कहां बैठाएं। होटल के सीईओ राजेश पाटीदार ने बताया कि उन्हें कहा कि वे टेबल की व्यवस्था कर रहे हैं थोड़ा इंतजार कर लें। उनका कहना था कि जो सामने टेबल लगी है उस पर जो लोग बैठे हैं उन्हें उठाएं और हमें वह टेबल दें। सीईओ ने मना करने पर बहस करने लगे।
उन्हें समझाने का प्रयास किया कि किसी ग्राहक को टेबल से उठा नहीं सकते, परंतु ये लोग नहीं माने और कहने लगे हमें उसी बड़ी टेबल पर ही फैमिली के साथ बैठना है। राजेश ने इंतजार करने को कहा। इस पर संजय और उनके बेटे बिंडू व मानस गालियां देते हुए मारपीट करने लगे। संजय ने काउंटर पर लगी पीओएस मशीन उठाकर फेंक मारी। बचने के लिए पीछे के कमरे में जाने लगा तो बिट्टू ने आकर पकड़ा और एक तरफ ले जाकर मारपीट करने लगा। उसके पीछे मानस भी आया और उसने भी मारपीट की। पुलिस ने राजेश की तरफ से इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।
