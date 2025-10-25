Patrika LogoSwitch to English

रतलाम

MP के होटल में पूर्व मंत्री के बेटे और पोते ने किया बवाल, संचालक से की मारपीट, वीडियो वायरल

ratlam hotel violence viral video: कांग्रेस के पूर्व मंत्री मोतीलाल दवे के पुत्र संजय दवे और उसके बेटे धामनोद होटल में हुए झगड़े में गालियां और मारपीट करने लगे। वीडियो वायरल, FIR दर्ज।

रतलाम

Akash Dewani

Oct 25, 2025

ratlam hotel violence viral video: कांग्रेस के पूर्व मंत्री मोतीलाल दवे (former minister Motilal Dave) के पुत्र और पौतों ने मिलकर धामनोद स्थित प्रेम वाटिका में गुरुवार रात जमकर उत्पात मचाया। होटल के सीईओ राजेश पाटीदार से टेबल की बात पर मारपीट कर दी। मामले में वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित की तरफ से सैलाना पुलिस ने संजय दवे और उनके दोनों पुत्रों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

परिवार के साथ गए थे खाना खाने

पुलिस के अनुसार संजय दवे और उनके पुत्र सहित परिवार के साथ धामनोद स्थित प्रेम वाटिक होटल में खाना खाने के लिए गुरुवार की रात को गए थे। इन लोगों ने वहां जाने के बाद संजय दवे और उनके पुत्रों बिट्टू और मानस दवे ने काउंटर पर आकर बताया कि उन्हें टेबल नहीं मिली है तो परिवार को कहां बैठाएं। होटल के सीईओ राजेश पाटीदार ने बताया कि उन्हें कहा कि वे टेबल की व्यवस्था कर रहे हैं थोड़ा इंतजार कर लें। उनका कहना था कि जो सामने टेबल लगी है उस पर जो लोग बैठे हैं उन्हें उठाएं और हमें वह टेबल दें। सीईओ ने मना करने पर बहस करने लगे।

ग्राहक को उठाने पर अड़े थे संजय

उन्हें समझाने का प्रयास किया कि किसी ग्राहक को टेबल से उठा नहीं सकते, परंतु ये लोग नहीं माने और कहने लगे हमें उसी बड़ी टेबल पर ही फैमिली के साथ बैठना है। राजेश ने इंतजार करने को कहा। इस पर संजय और उनके बेटे बिंडू व मानस गालियां देते हुए मारपीट करने लगे। संजय ने काउंटर पर लगी पीओएस मशीन उठाकर फेंक मारी। बचने के लिए पीछे के कमरे में जाने लगा तो बिट्टू ने आकर पकड़ा और एक तरफ ले जाकर मारपीट करने लगा। उसके पीछे मानस भी आया और उसने भी मारपीट की। पुलिस ने राजेश की तरफ से इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।

Updated on:

25 Oct 2025 12:03 pm

Published on:

25 Oct 2025 11:57 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / MP के होटल में पूर्व मंत्री के बेटे और पोते ने किया बवाल, संचालक से की मारपीट, वीडियो वायरल

