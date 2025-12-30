Ratlam में कल्पसूत्र का सर्वप्रथम किया था हिन्दी अनुवाद

रतलाम. प्राकृत भाषा में रचित कल्पसूत्र का सर्वप्रथम हिन्दी अनुवाद कर जैन साहित्य को जनसामान्य के लिए सुलभ बनाने वाले आचार्य आनंद सागर सूरीश्वर के ज्ञान व्यक्तित्व से तत्कालीन सैलाना स्टेट के राजा दिलीपसिंह अत्यंत प्रभावित थे। उनके सहयोग से जो ज्ञान मंदिर कोटा में स्थापित होने वाला था, वह सैलाना में स्थापित हुआ, जो आज भी ज्ञान-साधना का केंद्र है। आचार्य का महाप्रयाण संवत 2017 में पालीताणा तीर्थ में हुआ।



यह बात साध्वी चंदनबाला ने वीरपुत्र आचार्य आनंद सागर सूरीश्वर की पुण्यतिथि पर आनंद उपाश्रय में गुणानुवाद सभा में कही। गुरु महिमा पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि गुरु के प्रति आस्था एवं निष्ठा ही साधना का मूल आधार है। जैन श्वेतांबर खरतरगच्छ श्रीसंघ की ओर से खरतरगच्छाधिपति मज्जिन आनंद सागर सूरीश्वर की 65वीं पुण्यतिथि त्रिपोलिया गेट स्थित आनंद भवन उपाश्रय में गुणानुवाद सभा के रूप में मनाई। साध्वी चंदनबाला ने आचार्य के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वीरपुत्र आनंद सागर बहुभाषाविद्, प्रखर वक्ता एवं चौमुखी व्यक्तित्व के धनी आचार्य थे। उन्हें हिंदी, अंग्रेजी, प्राकृत एवं संस्कृत भाषाओं पर पूर्ण अधिकार प्राप्त था।



