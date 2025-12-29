Ratlam में 31 साल बाद : सातरूंडा कंवलका मां की टेकरी पर शतचंडी महायज्ञ

रतलाम। विश्व प्रसिद्ध सिद्ध स्थल मां कंवलका का धाम जिला मुख्यालय से लगभग 32 किलोमीटर दूर महू-नीमच फोरलेन पर स्थित सातरुण्डा चौराहे से मात्र 3 किलोमीटर पश्चिम में बिरमावल ग्राम पंचायत के सातरुण्डा माता पहाड़ी है। पांडव कालीन एतिहासिक मंदिर में मां कवलका विराजित है, यहां 31 साल बाद माता मंदिर परिसर में टेकरी पर शतचंडी महायज्ञ का आयोजन अगले साल फरवरी माह की प्रथम दिन से होने जा रहा हैं।



प्रसिद्ध सिद्ध स्थल माँ कंवलका की टेकरी सातरूंडा पर शतचंडी यज्ञ का आयोजन होगा। 11 कुंडीय शतचंडी महायज्ञ 1 से 7 फरवरी तक आयोजित होगा। इसके साथ ही गो कथा का आयोजन भी मंदिर परिसर में किया जाएगा। इस संबंध में निजी होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता का आयोजन कर यज्ञआचार्य महंत बजरंग जाने वैष्णव ने बताया कि 31 साल बाद माता के दरबार में यज्ञ होने जा रहा हैं, पहले टेकरी की तलहटी में महायज्ञ हुआ था।