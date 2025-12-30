18000 रुपए धड़ाम से गिरे चांदी के रेट, सोना भी हुआ सस्ता, जानें रेट

24 कैरेट सोने के दामों में भी गिरावट हुई है। 1 ग्राम की कीमत 13,625 रुपए थी, जबकि कल की कीमत 13,930 रुपए थी, यानि दामों में 305 रुपए कम हुए हैं। इसी तरह 8 ग्राम की कीमत 1,09,000 रुपए है, कल की कीमत 1,11,440 रुपए थी, यानि दामों में 2440 रुपए कम हुए हैं. वहीं 10 ग्राम की कीमत 1,36,250 रुपए है, कल की कीमत 1,39,300 रुपए थी. यानि दामों में 3,050 रुपए कम हुए हैं। चांदी के दामों में जितनी तेजी आई थी, उतनी ही तेजी से गिरावट भी दिख रही है। 1 ग्राम चांदी की कीमत 30 दिसंबर के दिन सराफा बाजारों में 240 रुपए है, कल की कीमत 258 रुपए थी, यानि दामों में 18 रुपए की गिरावट देखी गई है।