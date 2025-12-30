30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

रतलाम

18000 रुपए धड़ाम से गिरे चांदी के रेट, सोना भी हुआ सस्ता, जानें रेट

Gold Price Today: रिकॉर्ड बढ़ोत्तरी के बाद अब चांदी में भी गिरावट का दौर शुरू हो गया है, जानिए क्या है रेट.....

2 min read
Google source verification

रतलाम

image

Astha Awasthi

Dec 30, 2025

gold silver price

gold silver price (Photo Source - Patrika)

Gold Price Today: साल 2025 के अंतिम दिनों में रतलाम सर्राफा बाजार में जबरदस्त हलचल मची हुई है। बीते एक पखवाड़े से सोने-चांदी के दाम की तेज रफ्तार को ब्रेक लग गया। बीते शनिवार को सोना 1900 रुपए प्रति दस ग्राम व चांदी 14,500 रुपए प्रति किलो लुढकी। स्थानीय बाजार में सोना 1,41,700 रुपए प्रति दस ग्राम व चांदी 2,33,500 रुपए प्रति किलो रही। सोमवार को भी बाजार में सोना-चांदी के भाव बीते दिनों के मुकाबले नीचे खुले। सोना 1, 41,500 रुपए व चांदी 2.43 लाख रुपए प्रति किलो खुली। जो शाम तक 2,33,500 रुपए रह गई।

मंगलवार को सोने के दामों में गिरावट हुई। वहीं रिकॉर्ड बढ़ोत्तरी के बाद अब चांदी में भी गिरावट का दौर शुरू हो गया है। खास बात यह है कि मंगलवार को भी चांदी 18000 रुपए तक टूट गई है जबकि सोने के दामों में भी सोमवार की अपेक्षा मंगलवार को अच्छी गिरावट दिखी है।

सोने-चांदी के इतने गिरे रेट

24 कैरेट सोने के दामों में भी गिरावट हुई है। 1 ग्राम की कीमत 13,625 रुपए थी, जबकि कल की कीमत 13,930 रुपए थी, यानि दामों में 305 रुपए कम हुए हैं। इसी तरह 8 ग्राम की कीमत 1,09,000 रुपए है, कल की कीमत 1,11,440 रुपए थी, यानि दामों में 2440 रुपए कम हुए हैं. वहीं 10 ग्राम की कीमत 1,36,250 रुपए है, कल की कीमत 1,39,300 रुपए थी. यानि दामों में 3,050 रुपए कम हुए हैं। चांदी के दामों में जितनी तेजी आई थी, उतनी ही तेजी से गिरावट भी दिख रही है। 1 ग्राम चांदी की कीमत 30 दिसंबर के दिन सराफा बाजारों में 240 रुपए है, कल की कीमत 258 रुपए थी, यानि दामों में 18 रुपए की गिरावट देखी गई है।

किस कैरेट का सोना कितना होता है शुद्ध

24 कैरेट का सोना- 99.9 फीसदी.
23 कैरेट का सोना- 95.8 फीसदी.
22 कैरेट का सोना- 91.6 फीसदी.
21 कैरेट का सोना- 87.5 फीसदी.
18 कैरेट का सोना- 75 फीसदी.
17 कैरेट का सोना- 70.8 फीसदी.
14 कैरेट का सोना- 58.5 फीसदी.
9 कैरेट का सोना- 37.5 फीसदी

Published on:

30 Dec 2025 05:09 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / 18000 रुपए धड़ाम से गिरे चांदी के रेट, सोना भी हुआ सस्ता, जानें रेट

