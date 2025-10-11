Patrika LogoSwitch to English

अलीराजपुर

हिंदू और आदिवासी समाज के लिए अभद्र भाषा वाला ऑडियो वायरल, नगर में फैला तनाव

MP News: मध्य प्रदेश के उदयगढ़ में एक आपत्तिजनक ऑडियो वायरल होने से बवाल मच गया। आरोपी सईद उर्फ गुड़िया खान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने माहौल नियंत्रित किया है।

less than 1 minute read

अलीराजपुर

image

Akash Dewani

Oct 11, 2025

udaygarh viral audio hindus tribals abused saed gudia khan arrested mp news

udaygarh viral audio hindus tribals abused saed gudia khan arrested (Patrika.com)

udaygarh viral audio: अलीराजपुर जिले के उदयगढ़ क्षेत्र में शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक ऑडियो वायरल होने के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि ऑडियो में एक वर्ग विशेष के युवक ने हिंदू समाज के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, साथ ही आदिवासी समुदाय के लिए जातिसूचक शब्दों का उपयोग किया गया था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आया और आरोपी सईद उर्फ गुड़िया खान के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार (saed gudia khan arrested) कर लिया। घटना की जानकारी मिलते ही जनजाति विकास मंच संगठन के जिलाध्यक्ष राजेश डुडवे अपने कार्यकर्ताओं के साथ उदयगढ़ थाने पहुंचे और आरोपी पर कठोर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि समाज की एकता और सौहार्द बिगाडने वाले तत्वों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। (mp news)

वीडियो की जांच कर की कार्रवाई

एसडीओपी रविंद्र सिंह राठी ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो की जांच के बाद आरोपी की पहचान की गई और तत्परता से रविंद्रसिंह राठी कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की निष्पक्ष जांच जारी है और दोषी को कानून के अनुसार सख्त सजा दिलाई जाएगी। पुलिस प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर अफवाहें न फैलाएं और किसी भी आपत्तिजनक सामग्री की जानकारी तुरंत पुलिस या प्रशासन को दें, ताकि क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनी रहे। (mp news)

इन धाराओं में दर्ज किया केस

एसडीओपी राठी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 196(1) (ए), 196 (1) (बी), 296, 352(2) एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3 (1) (द), 3 (1) (ध) के तहत मामला दर्ज किया गया है। (mp news)

पुलिस की बर्बरता से व्यक्ति की मौत! परिजन का आरोप- बेरहमी से पीटा, तालाब में डुबोया, चोरी से उठा ले गए शव….
अशोकनगर
ashoknagar police barbarity man beaten drowned villagers protest mp news

अलीराजपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

एमपी में 5 लाख रिश्वत मांगने वाले अधिकारी की 'उतरी पेंट', पहली किश्त लेते ही लोकायुक्त ने पकड़ा

alirajpur
अलीराजपुर

आवासीय आश्रम में खाना खाने से एकसाथ 59 बच्चियां बीमार, अस्पताल में इलाज जारी

mp news
अलीराजपुर

बारिश के मौसम में बच्चों की तिरपाल तले पढ़ाई, मिड-डे मील में मिले कीड़े!

school children study under tarpaulin worms in midday meal alirajpur mp news
अलीराजपुर

शिक्षा विभाग में वेतन-भत्तों के बंटवारे में 127 लाख का घोटाला, 3 बड़े अफसर सस्पेंड

salary and allowances distribution scam alirajpur block education office mp news
अलीराजपुर

लड़कों को शादी के नाम पर ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश, कई राज्यों में बनाया कुंवारों को निशाना

fake marriage gang busted alirajpur mp news
अलीराजपुर
