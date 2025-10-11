हिंदू और आदिवासी समाज के लिए अभद्र भाषा वाला ऑडियो वायरल, नगर में फैला तनाव

एसडीओपी रविंद्र सिंह राठी ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो की जांच के बाद आरोपी की पहचान की गई और तत्परता से रविंद्रसिंह राठी कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की निष्पक्ष जांच जारी है और दोषी को कानून के अनुसार सख्त सजा दिलाई जाएगी। पुलिस प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर अफवाहें न फैलाएं और किसी भी आपत्तिजनक सामग्री की जानकारी तुरंत पुलिस या प्रशासन को दें, ताकि क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनी रहे। (mp news)