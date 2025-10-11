हिंदू और आदिवासी समाज के लिए अभद्र भाषा वाला ऑडियो वायरल, नगर में फैला तनाव

udaygarh viral audio hindus tribals abused saed gudia khan arrested (Patrika.com)
udaygarh viral audio: अलीराजपुर जिले के उदयगढ़ क्षेत्र में शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक ऑडियो वायरल होने के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि ऑडियो में एक वर्ग विशेष के युवक ने हिंदू समाज के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, साथ ही आदिवासी समुदाय के लिए जातिसूचक शब्दों का उपयोग किया गया था।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आया और आरोपी सईद उर्फ गुड़िया खान के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार (saed gudia khan arrested) कर लिया। घटना की जानकारी मिलते ही जनजाति विकास मंच संगठन के जिलाध्यक्ष राजेश डुडवे अपने कार्यकर्ताओं के साथ उदयगढ़ थाने पहुंचे और आरोपी पर कठोर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि समाज की एकता और सौहार्द बिगाडने वाले तत्वों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। (mp news)
एसडीओपी रविंद्र सिंह राठी ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो की जांच के बाद आरोपी की पहचान की गई और तत्परता से रविंद्रसिंह राठी कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की निष्पक्ष जांच जारी है और दोषी को कानून के अनुसार सख्त सजा दिलाई जाएगी। पुलिस प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर अफवाहें न फैलाएं और किसी भी आपत्तिजनक सामग्री की जानकारी तुरंत पुलिस या प्रशासन को दें, ताकि क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनी रहे। (mp news)
एसडीओपी राठी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 196(1) (ए), 196 (1) (बी), 296, 352(2) एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3 (1) (द), 3 (1) (ध) के तहत मामला दर्ज किया गया है। (mp news)
