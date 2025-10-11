पुलिस की बर्बरता से व्यक्ति की मौत! परिजन का आरोप- बेरहमी से पीटा, तालाब में डुबोया, चोरी से उठा ले गए शव….

पुलिस ने मेरे पिता को मारा और चली गई। बाद में पुलिस वापस आई और लाइट बंद करवाई। सरपंच मिले तो पुलिस ने कहा-आपके गांव का जायजा लेना है। पांच मिनट में पिता का शव उठाकर गाड़ी में रखकर शाढ़ौरा ले गए। हमें कोई सूचना नहीं दी। पुलिस बताए कि मेरे पिता कोई गलत कारोबार करते थे या फिर कोई अपराधी थे, जो उन्हें इतना पीटा। रात में में धाने आया तो बोले- तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई। कुछ मत करो, तुम्हारे पिता की मृत्यु की राहत राशि दिलवा देंगे।- मनोज यादव, मृतक का पुत्र