एमपी में ‘सट्टा किंग’ के साम्राज्य पर चला ‘बुलडोजर’, 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी रहे तैनात

MP News: मध्यप्रदेश के अशोकनगर में सट्टा कारोबारी आजाद खान के खिलाफ जिला प्रशासन का 'हंटर' लगातार चल रहा है। नियमों की अनदेखी और अतिक्रमण कर बनाए गए लग्जरी फॉर्म हाउस को जमींदोज करने के बाद अब आजाद के रसूख का प्रतीक माने जाने वाले आजाद पैलेस पर भी प्रशासन का बुलडोजर चलने लगा है। कुछ दिन पहले ही कोलुआ गांव में उसके फार्म हाउस पर स्थित उसके दो मंजिला लग्जरी भवन को जेसीबी की मदद से तोड़कर जमींदोज कर दिया गया था। इससे सट्टा कारोबारी पर प्रशासन का यह शिकंजा और उसके साम्राज्य को ध्वस्त करने की कार्रवाई जिले सहित आसपास के जिलों में भी चर्चा में हैं।