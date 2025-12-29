एमपी में ‘सट्टा किंग’ के साम्राज्य पर चला ‘बुलडोजर’, 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी रहे तैनात

फोटो- पत्रिका
MP News: मध्यप्रदेश के अशोकनगर में सट्टा कारोबारी आजाद खान के खिलाफ जिला प्रशासन का 'हंटर' लगातार चल रहा है। नियमों की अनदेखी और अतिक्रमण कर बनाए गए लग्जरी फॉर्म हाउस को जमींदोज करने के बाद अब आजाद के रसूख का प्रतीक माने जाने वाले आजाद पैलेस पर भी प्रशासन का बुलडोजर चलने लगा है। कुछ दिन पहले ही कोलुआ गांव में उसके फार्म हाउस पर स्थित उसके दो मंजिला लग्जरी भवन को जेसीबी की मदद से तोड़कर जमींदोज कर दिया गया था। इससे सट्टा कारोबारी पर प्रशासन का यह शिकंजा और उसके साम्राज्य को ध्वस्त करने की कार्रवाई जिले सहित आसपास के जिलों में भी चर्चा में हैं।
प्रशासन की टीम पूरी तैयारी के साथ दोपहर 3 बजे आजाद पैलेस पहुंची। कार्रवाई इतनी सुनियोजित थी कि मौके पर 2 जेसीबी, 2 डंपर, 1 ट्रैक्टर-ट्रॉली और 2 पोकलेन मशीनें तैनात की गई थीं। साथ ही 100 मीटर के क्षेत्र के को बेरीकेडिंग कर बंद किया गया और देखते ही देखते पोकलेन की गर्जना के साथ पैलेस की दीवारें ढहने लगीं। प्रशासन ने पैलेस के उस हिस्से को पहले ही चिन्हित कर लिया था, जो अवैध रूप से निर्मित किया गया था। आजाद पैलेस के आगे और पीछे, दोनों तरफ यह हिस्सा चिन्हित है, जिसे तोड़ा जाना है।
कार्रवाई के दौरान किसी भी विरोध या अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील नजर आया। मौके पर जिले के सभी थानों का करीब 100 पुलिस जवानों का बल तैनात रहा। साथ ही राजस्व, नगर पालिका और पुलिस विभाग के करीब 150 से 200 अधिकारी-कर्मचारी कार्रवाई की निगरानी करते रहे।
गौरतलब है कि सट्टा किंग आजाद खान वर्तमान में जेल की सलाखों के पीछे है। प्रशासन ने इस कार्रवाई की जमीन एक दिन पहले ही तैयार कर ली थी, जब आजाद पैलेस को पूरी तरह खाली करा लिया गया था। कुछ दिन पहले ही प्रशासन ने कोलुआ गांव में उसके दो मंजिला लग्जरी फार्म हाउस को जमींदोज किया था, और अब शहर स्थित इस ठिकाने पर बुलडोजर चलाकर यह साफ संदेश दिया है कि अतिक्रमण व नियमों की अनदेखी कर बनाई संपत्ति पर कानून का शिकंजा कसना तय है।
