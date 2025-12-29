29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अशोकनगर

एमपी में ‘सट्टा किंग’ के साम्राज्य पर चला ‘बुलडोजर’, 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी रहे तैनात

MP News: मध्यप्रदेश के अशोकनगर में सट्टा कारोबारी आजाद खान के साम्राज्य पर प्रशासन का बुलडोजर चला।

2 min read
Google source verification

अशोकनगर

image

Himanshu Singh

Dec 29, 2025

bulldozer action in ashoknagar

फोटो- पत्रिका

MP News: मध्यप्रदेश के अशोकनगर में सट्टा कारोबारी आजाद खान के खिलाफ जिला प्रशासन का 'हंटर' लगातार चल रहा है। नियमों की अनदेखी और अतिक्रमण कर बनाए गए लग्जरी फॉर्म हाउस को जमींदोज करने के बाद अब आजाद के रसूख का प्रतीक माने जाने वाले आजाद पैलेस पर भी प्रशासन का बुलडोजर चलने लगा है। कुछ दिन पहले ही कोलुआ गांव में उसके फार्म हाउस पर स्थित उसके दो मंजिला लग्जरी भवन को जेसीबी की मदद से तोड़कर जमींदोज कर दिया गया था। इससे सट्टा कारोबारी पर प्रशासन का यह शिकंजा और उसके साम्राज्य को ध्वस्त करने की कार्रवाई जिले सहित आसपास के जिलों में भी चर्चा में हैं।

देखते ही देखते गिर गया साम्राज्य

प्रशासन की टीम पूरी तैयारी के साथ दोपहर 3 बजे आजाद पैलेस पहुंची। कार्रवाई इतनी सुनियोजित थी कि मौके पर 2 जेसीबी, 2 डंपर, 1 ट्रैक्टर-ट्रॉली और 2 पोकलेन मशीनें तैनात की गई थीं। साथ ही 100 मीटर के क्षेत्र के को बेरीकेडिंग कर बंद किया गया और देखते ही देखते पोकलेन की गर्जना के साथ पैलेस की दीवारें ढहने लगीं। प्रशासन ने पैलेस के उस हिस्से को पहले ही चिन्हित कर लिया था, जो अवैध रूप से निर्मित किया गया था। आजाद पैलेस के आगे और पीछे, दोनों तरफ यह हिस्सा चिन्हित है, जिसे तोड़ा जाना है।

छावनी में तब्दील हुआ इलाका

कार्रवाई के दौरान किसी भी विरोध या अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील नजर आया। मौके पर जिले के सभी थानों का करीब 100 पुलिस जवानों का बल तैनात रहा। साथ ही राजस्व, नगर पालिका और पुलिस विभाग के करीब 150 से 200 अधिकारी-कर्मचारी कार्रवाई की निगरानी करते रहे।

जेल में बंद है 'सट्टा किंग'

गौरतलब है कि सट्टा किंग आजाद खान वर्तमान में जेल की सलाखों के पीछे है। प्रशासन ने इस कार्रवाई की जमीन एक दिन पहले ही तैयार कर ली थी, जब आजाद पैलेस को पूरी तरह खाली करा लिया गया था। कुछ दिन पहले ही प्रशासन ने कोलुआ गांव में उसके दो मंजिला लग्जरी फार्म हाउस को जमींदोज किया था, और अब शहर स्थित इस ठिकाने पर बुलडोजर चलाकर यह साफ संदेश दिया है कि अतिक्रमण व नियमों की अनदेखी कर बनाई संपत्ति पर कानून का शिकंजा कसना तय है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

29 Dec 2025 06:02 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ashoknagar / एमपी में ‘सट्टा किंग’ के साम्राज्य पर चला ‘बुलडोजर’, 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी रहे तैनात

बड़ी खबरें

View All

अशोकनगर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP में 2 नदियों पर नए ब्रिज, 5 बायपास बनेंगे, 3 ROB का भी होगा निर्माण, ट्रैफिक से मिलेगी राहत

bypass roads construction new bridge on 2 rivers ROB ashoknagar mp news
अशोकनगर

जहां सीता मां ने लव-कुश को दिया जन्म, वहां ‘चिकनी चमेली..’ गाने पर नाचीं डांसर्स, देखें वीडियो

karila dham obscene dance video ashoknagar mp viral news
अशोकनगर

सट्टा किंग आजाद के 'साम्राज्य' पर 'संकट', 7 दिन में होगा बड़ा एक्शन

ashoknagar
अशोकनगर

201 करोड़ से चंदेरी की राह होगी आसान, 10 मीटर चौड़ी बनेगी सड़क, यूपी तक की दूरी होगी कम

Road
अशोकनगर

स्टेशन पर प्लेटफॉर्म छोड़ पटरी पर खड़े नजर आए सैकड़ों रेल यात्री, वजह आपको दंग कर देगी

MP News
अशोकनगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.